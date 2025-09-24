Bihar News: महागठबंधन में जूतम-पैजार है.. बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करके विपक्ष पर किया कटाक्ष

बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मजे ले लिए हैं. दरअसल, कांग्रेस पहली बार बिहार में CWC की बैठक कर रही है. बीजेपी इस मौके को भुनाते हुए महागठबंधन में सिरफुटव्वल का जिक्र कर दिया है. गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में राज्य में चुनाव का ऐलान हो सकता है.

बीजेपी का तंज, महागठबंधन में जूतम पैजार!

बिहार बीजेपी ने एक्स पर जारी एक पोस्ट के जरिए महागठबंधन में चल रही खींचतान का जिक्र किया है. बीजेपी ने 'घमंडिया में कलह भारी है' हेडिंग के जरिए जमकर निशाना साधा है. हालांकि, ये तय माना जा रहा है कि महागठबंधन दलों की तरफ से भी बीजेपी पर पलटवार होगा. बीजेपी ने इस पोस्ट के जरिए शुरुआत कर दी है.

सीटों पर खींचतान

बीजेपी ने अपने पोस्ट में राज्य में महागठबंधन में चल रही सीटों पर खींचतान को लेकर भी तंज कसा है. पार्टी ने 150, 45, 60, 12, 105 सीटों का आंकड़ा जारी कर महागठबंधन के मजे लिए हैं. गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक के बाद सीटों पर महागठबंधन में फैसला हो सकता है. फिलहाल एनडीए और महागठबंधन एक-दूसरे के मजे लेने में जुटे हैं.

बीजेपी ने पोस्ट में ये लिखा है

बिहार बीजेपी ने एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा है कि घमंडिया में कलह भारी है, जूतम-पैजार की तैयारी है. बिहार देख रहा है, कुर्सी के लिए मारा-मारी है जारी है. इनका सत्ता ही मकसद और स्वार्थ ही आधार है.