यह चौंकाने वाला सवाल-जवाब का सेशन, एक झुग्गी बस्ती में 'सशक्त बेटी, समृद्ध बिहार' (सशक्त बेटियां, समृद्ध बिहार) पर एक कार्यशाला में मंच पर हुआ. प्रोजेक्‍ट की टैगलाइन थी 'टुवर्ड्स एनहेंसिंग द वैल्‍यू ऑफ गर्ल्‍स (Towards enhancing the value of girls).गौरतलब है कि हरजोत कौर भामरा राज्य के महिला एवं बाल विकास निगम की प्रमुख हैं, जिसने यूनिसेफ और अन्य संगठनों के सहयोग से मंगलवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया.बाद में इस अधिकारी ने अपनी टिप्‍पणी को 'सुधारने' की कोशिश की. उन्‍होंने उपस्थित लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, "आपको सरकार से कुछ भी लेने की ज़रूरत क्यों है? यह सोचने का तरीका गलत है, इसे स्वयं करें." कार्यक्रम की दर्शकदीर्घा में मुख्‍य रूप से कक्षा 9 और 10 की छात्राएं उपस्थित थीं.

हालांकि चौंकाने वाले सवाल-जवाब का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा. जब एक स्‍टूडेंट ने पूछा कि लड़कियों का टॉयलेट टूटा हुआ है और लड़के इससे अकसर आ जाते हैं तो अधिकारी ने जवाब दिया- मुझे बताएं, क्‍या आपके घर में अलग टॉयलेट्स हैं? यदि आप अलग-अलग जगहों पर बहुत सी चीजें मांगते रहेंगे, तो यह चलेगा?” पाकिस्‍तान संबंधी कमेंट पर स्‍टूडेंट ने पलटवार किया, "मैं भारतीय हूं."हरजोत कौर भामरा से जब पूछा गया कि फिर सरकार की योजनाएं क्‍यों हैं? तो उन्‍होंने जवाब में कहा, "सोच में बदलाव करने की जरूरत है." इसके बाद लड़कियों से मुखातिब होते हुए उन्‍होंने कहा कि आपको फैसला करना होगा कि आप भविष्‍य में खुद को कहां देखना चाहती हैं? यह निर्णय आपको खुद करना होगा.

