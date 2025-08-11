बिहार में खाकी ने किया शर्मसार! सरेआम महिला को दबोचे नजर आए पुलिसकर्मी, पति संग सड़क पर काटा बवाल

बिहार के मोतिहारी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. पुलिसवालों ने सारी हदे पार करते हुए वाहन चेकिंग के नाम पर एक दंपति के साथ दुर्व्यवहार किया. यहां तक की बात मारपीट तक उतर आई. इतना ही नहीं पुरुष पुलिसकर्मी महिला को दबोचते हुए नजर आए. स्थानीय लोगों ने पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो बनाया, जिसके कारण ही ये घटना सबके सामने आ सकी. बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी अमरजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने न केवल दंपति को परेशान किया, बल्कि विरोध करने वाले लोगों को भी धमकाया. यह घटना बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाती है. यह पूरा मामला मोतिहारी शहर के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर चीनी मिल के पास का है.

क्या है पूरा मामला

छतौनी थाना के पुलिस वाले अंधेरे में खड़ा होकर वाहन चेक कर रहे थे. इस बीच बाइक पर सवार दंपति बाजार से लौट रहे थे जिसे देख पुलिसवालों ने हाथ दिया. लेकिन बाइक चलाने वाले अंधेरा देख कर आगे बढ़ गए और आगे जाकर बाइक रोकी. ये देखकर पुलिस वाले आगबबूला हो गए और महिला और उसके पति से बहास शुरू कर दी.

महिला ने इसका विरोध किया. लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा. पुलिसवाले महिला से भीड़ गए और जबरन उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगे. इस बीच उन्होंने शोर मचाया तो मौके पर लोग पहुंचे. लोगों ने थाने को सूचना दी. फिर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. जिसके बाद लोग पुलिस वाले से भीड़ गए. सड़कों पर घंटों तक हंगामा होता रहा.

"पुलिसकर्मियों ने शारीरिक हमला एवं उत्पीड़न किया"

महिला का नाम अनुराधा कुमारी बताया जा रहा है. अनुराधा कुमारी ने इस मामले में दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है. अनुराधा कुमारी ने उत्पीड़न और शारीरिक हमला करने संबंधी शिकायत दी गई है. पीड़िता अनुराधा कुमारी ने अपनी शिकायत में कहा, दो पुरुष पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ शारीरिक हमला एवं उत्पीड़न किया. पुलिसकर्मी मेरे पास आए, मेरे साथ अभद्र एवं अशोभनीय टिप्पणी की, और शारीरिक हमला किया. यह घटना किसी महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बिना हुई. इनकी हरकत से मुझे शारीरिक चोट पहुंची, मानसिक आघात हुआ और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा. इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए.

