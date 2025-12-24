विज्ञापन
गजब हो गया बिहार में! जिस बुलडोजर से डरते हैं अपराधी, वही हो गया गायब, जानें पूरी कहानी

'बुलडोजर' शब्द सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं और अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच जाता है. लेकिन सोचिए, अगर अपराधियों का काल बनने वाला यह विशालकाय बुलडोजर खुद अपराधियों का शिकार हो जाए तो. बिहार में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.

मोतिहारी:

बिहार में इन दिनों बुलडोजर की काफी चर्चा है. एक तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां खुद बुलडोजर ही गायब हो गया. हालांकि, पुलिस ने बुलडोजर गायब होने के मामले में करीब 7 महीने बाद बड़ा खुलासा किया है.

मोतिहारी पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए एक अंतर-जिला जेसीबी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चैलाहा से चोरी हुई जेसीबी को बरामद कर लिया है और इसे बेचने वाले आरोपी के साथ-साथ खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, मामला 17.04.2025 को बंजारिया थाना अंतर्गत शेख बुधन प्राथमिकी विद्यालय के पास से शाम करीब 6 बजे एक जेसीबी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर- BROB5GB5935 चोरी हुई थी. इसके बाद बंजरिया थाना मोतिहारी ने कांड संख्या 233/25 दिनांक 18.04.25 दर्ज कर करवाई शुरू की. तकनीकी अनुसंधान और डंप डाटा के आधार पर एक व्यक्ति विकास कुमार को मोतिहारी के मोहल्ला अंबिका नगर नहर रोड से पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. कड़ी पूछताछ के बाद विकाश कुमार ने राज खोला और पुलिस को बताया कि उसका एक दोस्त राहुल कुमार और अन्य चार पांच लोग मिलकर जेसीबी की चोरी की थी और उक्त जेसीबी को बैरिया थाना बेतिया  दिनेश यादव के घर पर पहुंचा दिया जिसके बाद मोतिहारी पुलिस द्वारा दिनेश यादव के घर छापामारी की.

पुलिस हिरासत में दिनेश से पूछताछ की और दिनेश ने पुलिस को बताया कि उसने जे सी बी को हाजीपुर निवासी राजकुमार सिंह को छह लाख रुपए में बेच दिया था. इसके बाद पुलिस ने राजकुमार सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो दिनेश कुमार यादव ने बताया कि राजकुमार सिंह चोरी की ट्रैक्टर उसके पास लाकर बेचते थे और फिर उसे वह चेसिस नंबर पंच कराकर जे सीबी बेच दिया करते थे और इस प्रकार चोरी की गई. जेसीबी को विदुपुर थाना  अंतर्गत रोड किनारे से बरामद किया गया.

पंकज वर्मा की रिपोर्ट
 

Bihar News, Bulldozer Missing, Bulldozer Stolen In Bihar, Bulldozer Stolen In Motihari, Bulldozer News
