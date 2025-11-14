कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में भी उतने विधायक नहीं जिता पाई, जितने हमने सिर्फ आज जीत लिए: पीएम मोदी

- पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए की जीत के बाद कांग्रेस को छह राज्यों में मिली कम सीटों के आधार पर आलोचना की
- उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को नकारात्मक बताते हुए कहा, वह देश को जाति-धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है
- प्रधानमंत्री ने बिहार में उद्योग, रोजगार और पर्यटन के विकास का आश्वासन दिया और निवेश बढ़ाने की बात कही
बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. आज ही के दिन एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक नहीं जिता पाई.
उन्होंने कहा, "कांग्रेस की राजनीति का आधार विरोध करना है, संसद का समय बर्बाद करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति धर्म के आधार बांटना, देश को दुश्मनों को आगे लाना, कांग्रेस के पास देश के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं है, आज बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है."
'बिहार ने ये सुनिश्चित किया है कि बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगलराज की वापसी नहीं होने वाली है'- BJP मुख्यालय से PM मोदी का संबोधन #BiharElectionsWithNDTV | #ResultsWithNDTV | #PMModi pic.twitter.com/3j2dG1pVRi— NDTV India (@ndtvindia) November 14, 2025
उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के सहयोगी को चेताया था मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लाइबलिटी है, कांग्रेस अपने सहयोगियों को वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत, उसके सहयोगियों को भी है. आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है. जैसे मैं चुनाव के दौरान कहा था कि बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है. आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है.
'बिहार के चुनाव ने एक और बात सिद्ध की है...'- BJP मुख्यालय से PM मोदी का संबोधन #BiharElectionsWithNDTV | #ResultsWithNDTV | #PMModi pic.twitter.com/pc7jibT9nF— NDTV India (@ndtvindia) November 14, 2025
उन्होंने कहा कि गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है, बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है. अब बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी. मैं बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं आप सबका भी धन्यवाद.
