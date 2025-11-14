कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में भी उतने विधायक नहीं जिता पाई, जितने हमने सिर्फ आज जीत लिए: पीएम मोदी

बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. आज ही के दिन एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक नहीं जिता पाई.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस की राजनीति का आधार विरोध करना है, संसद का समय बर्बाद करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति धर्म के आधार बांटना, देश को दुश्मनों को आगे लाना, कांग्रेस के पास देश के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं है, आज बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है."

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है, इसीलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पनप रहा है, जो इस नेगेटिव राजनीति से असहज है, जो कांग्रेस के नामदार हैं जो कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं उनके खिलाफ घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो. कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस सबको एक साथ डुबो रही है. आपको याद होगा, इसीलिए मैं उनको बिहार चुनाव में कहा था तालाब में डुबकी लगाकर बिहार में चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के सहयोगी को चेताया था मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लाइबलिटी है, कांग्रेस अपने सहयोगियों को वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत, उसके सहयोगियों को भी है. आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है. जैसे मैं चुनाव के दौरान कहा था कि बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है. आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है.

पीएम ने कहा कि बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में नए उद्योग लगेंगे, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किय़ा जाएगा, बिहार में निवेश आएगा ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा. बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा. दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा.

उन्होंने कहा कि गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है, बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है. अब बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी. मैं बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं आप सबका भी धन्यवाद.

