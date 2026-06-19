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Patna Today News Live: NDTV के पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस विशेष पन्ने पर आप बिहार की राजधानी पटना में आज की प्रमुख घटनाओं और गतिविधियों को एक साथ पढ़ सकते हैं. राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा समेत जन सरोकार से जुड़ी तमाम बड़ी हलचलों को हम अपने संवाददाताओं तथा अन्य विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे. तो पटना से जुड़ी सही, सटीक और स्‍पष्‍ट खबरों के लिए बने रहें NDTV के इस विशेष लाइव पन्ने पर.

कल की प्रमुख खबरों में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप, राबड़ी देवी का बंगला खाली करने की शुरुआत, खान सर कोचिंग विवाद में मंत्री का बयान, मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026' को मंजूरी जैसी खबरें अहम रहीं. कल,गुरुवार, 18 जून की पटना की प्रमुख खबरें आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं -

Patna News Live Updates:तेजप्रताप यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप, पटना में FIR दर्ज

Jun 19, 2026 11:39 (IST)
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Patna Police: पटना में पुलिस वाहन जांच अभियान, जनता से सहयोग की अपील

 पटना में SSP के निर्देश पर पुलिस द्वारा जिले के सभी थानाक्षेत्रों में अपराध की रोकथाम के दृष्टिकोण से विशेष सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है . पुलिस ने आम लोगों से  वाहन जांच में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।

Jun 19, 2026 10:49 (IST)
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Patna News: टेंडर घोटाला मामले में दो IAS के घर स्पेशल विजिलेंस की रेड

पटना में टेंडर घोटाला मामले में दो IAS के घर पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) की रेड पड़ी है. IAS योगेश सागर पर रिशु श्री के पैसों से विदेश घूमने का आरोप है. वहीं IAS अभिलाषा शर्मा को रिशु श्री ने आईफोन  समेत अन्य महंगी चीजें गिफ्ट की थी. टीम रिशु श्री को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. इसके अलावा मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के ठिकानो पर भी SVU पहुंची है.

Jun 19, 2026 10:41 (IST)
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Patna Weather Update: पटना में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया अलर्ट

बिहार की राजधानी पटना में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 जून  को शहर का अधिकतम तापमान 40°C और न्यूनतम तापमान 31°C रहेगा। शहर में आज बादल छाए रहेंगे। शाम के समय हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।

Jun 19, 2026 10:29 (IST)
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Patna News Live: कल, 18 जून की पटना की प्रमुख खबरें

आप पढ़ रहे हैं NDTV का पटना लाइव पेज जहां हम आपको आज बिहार की राजधानी की प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाएंगे. कल, 18 जून की प्रमुख खबरें आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं.

Patna News Live Updates: तेजप्रताप यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप, पटना में FIR दर्ज

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