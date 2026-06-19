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कल की प्रमुख खबरों में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप, राबड़ी देवी का बंगला खाली करने की शुरुआत, खान सर कोचिंग विवाद में मंत्री का बयान, मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026' को मंजूरी जैसी खबरें अहम रहीं. कल,गुरुवार, 18 जून की पटना की प्रमुख खबरें आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं -

Patna News Live Updates:तेजप्रताप यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप, पटना में FIR दर्ज