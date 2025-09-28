बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस चलेंगी, मुजफ्फरपुर, छपरा से लेकर दरभंगा तक फायदा, देखें रूट और टाइमिंग

- बिहार में 29 अक्टूबर से 7 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा, जिनमें 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं
- अमृत भारत एक्सप्रेस की ये नई ट्रेनें दिवाली और छठ पूजा के पहले रेलयात्रियों के लिए बड़ा तोहफा हैं
- चार नई पैसेंजर ट्रेनों से पटना, दानापुर और बक्सर जैसे इलाकों को भी बड़ा फायदा मिलेगा
Amrit Bharat Trains in Bihar: बिहार को विधानसभा चुनाव और दिवाली-छठ पूजा के पहले बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. बिहार में 29 अक्टूबर से सात नई ट्रेनें चलेंगी, इसमें 3 नई अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे.रेल मंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे.रेल मंत्री और डिप्टी सीएम तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे. मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के नजदकी चर्लपल्ली के मध्य, छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच और दरभंगा से अजमेर के समीप मदार जंक्शन के बीच अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन होगा.
बिहार से दक्षिण भारत के लिए पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन
मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से दक्षिण भारत के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन होगी. जबकि छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली के लिए छठवीं अमृत भारत ट्रेन होगी. अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 ट्रेनें अभी देश के विभिन्न रेलमार्गों पर चल रही हैं, इनमें 10 ट्रेनें बिहार से चलती हैं. तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के साथ ऐसे रेलगाड़ियों की संख्या 15 हो जाएगी. इसमें 13 ट्रेनों का आवागमन अकेले बिहार से होगा. खासकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाले रेलयात्रियों को नए विकल्प मिलेंगे.
पटना-बक्सर और नवादा पैसेंजर ट्रेन से जुड़ेंगे
पटना-बक्सर, झाझा-दानापुर, पटना-इस्लामपुर और शेखपुरा-बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी. शेखपुरा-बरबीघा-बिहार शरीफ से होते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन चलने से बरबीघा-अस्थावां-बिहार शरीफ रेलखंड पर रेलयात्रियों का बरसों पुराना सपना पूरा होगा. इसका पिछले दिनों CRS इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है. पटना-इस्लामपुर पैसेंजर और नवादा-पटना पैसेंजर का परिचालन नई लाइन जट डुमरी-फाजिलचक-तोपसरथुआ-दनियावां के रास्ते किया जाएगा.
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का डिटेल
1. ट्रेन नंबर 15293/15294
मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक)
यह एक्सप्रेस ट्रेन हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते चलाई जाएगी
2. ट्रेन नंबर 19623/19624
मदार-दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक)
यह एक्सप्रेस कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टुंडला, जयपुर के रास्ते चलाई जाएगी
3. ट्रेन नंबर 15133/15134
छपरा-आनंद विहार-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्तााह में दो दिन)
यह एक्सप्रेस सीवान, थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानुपर के रास्ते चलाई जाएगी.
पैसेंजर ट्रेनों का डिटेल
1. ट्रेन नंबर 75271/75272
नवादा-पटना-नवादा डेमू पैसेंजर
यह पैसेंजर ट्रेन शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहार शरीफ, नुरसराय, दनियावां, तोप सरथुआ, फाजिलचक, जटडुमारी, पुनपुन के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी
2. ट्रेन नंबर 75273/75274
इस्लामपुर-पटना-इस्लामपुर डेमू पैसेंजर
यह पैसेंजर पुनपुर, जटडुमरी, फाजिलचक, तोप सरथुआ, दनियावां, हिलसा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी
3. ट्रेन नंबर 53201/53202
पटना-बक्सर-पटना फास्ट पैसेंजर
यह पैसेंजर दानापुर, आरा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी
4. ट्रेन नंबर 53203/53204
झाझा-दानापुर-झाझा फास्ट पैसेंजर
यह पैसेंजर जमुई, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी
