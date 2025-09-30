SIR के बाद बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ऐसे देखिए अपना नाम

बिहार में एसआईआर (SIR) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है. पटना जिले में 1 लाख 63 हजार 600 मतदाता बढ़े हैं. जबकि मुजफ्फरपुर जिले में इस बार 88 हजार 108 वोटर बढ़े हैं. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूची सामने आई है. बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर एक बड़ा कदम है.

पटना जिले में 1 लाख 63 हजार 600 मतदाता बढ़े हैं. ड्राफ्ट रोल में 46 लाख 51 हजार मतदाताओं के नाम थे. जबकि फाइनल रोल में 48 लाख 15 हजार 694 मतदाताओं के नाम हैं.

मुजफ्फरपुर जिले में इस बार 88 हजार 108 वोटर बढ़े हैं. 1 अगस्त के ड्राफ्ट रोल में 32 लाख 3 हजार 370 वोटर थे, जो अब 32 लाख 91 हजार 478 हो गए हैं.

मुजफ्फरपुर जिले के अलग-अलग विधानसभा में ड्राफ्ट रोल के मुकाबले बढ़े मतदाताओं की संख्या

गायघाट में 9299



औराई में 6688

मीनापुर में 9366

बोचहां में 9476

सकरा में 5836

कुढ़नी में 6631

मुजफ्फरपुर में 9317

कांटी में 7629

बरूराज में 7550

पारू में 7356

साहिबगंज में 8960

विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. कोई भी मतदाता नीचे दिए गए लिंक के जरिए मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है.

https://voters.eci.gov.in/

ऑनलाइन कैसे देखें अपना नाम?

मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन भी देख सकते हैं. इसके लिए https://voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करें.

फिर ऊपर लाल पट्टी में दिख रहा Search Your Name in Draft Roll पर क्लिक करें.

इसके बाद State Name में Bihar सेलेक्ट करें

फिर दूसरे ऑप्शन में अपना EPIC Number डालें.

नीचे Captcha डालकर सबमिट करें, फिर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं.

