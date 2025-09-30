SIR के बाद बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ऐसे देखिए अपना नाम

बिहार में एसआईआर (SIR) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है. पटना जिले में 1 लाख 63 हजार 600 मतदाता बढ़े हैं. जबकि मुजफ्फरपुर जिले में इस बार 88 हजार 108 वोटर बढ़े हैं. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूची सामने आई है. बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर एक बड़ा कदम है.
पटना जिले में 1 लाख 63 हजार 600 मतदाता बढ़े हैं. ड्राफ्ट रोल में 46 लाख 51 हजार मतदाताओं के नाम थे. जबकि फाइनल रोल में 48 लाख 15 हजार 694 मतदाताओं के नाम हैं.
मुजफ्फरपुर जिले में इस बार 88 हजार 108 वोटर बढ़े हैं. 1 अगस्त के ड्राफ्ट रोल में 32 लाख 3 हजार 370 वोटर थे, जो अब 32 लाख 91 हजार 478 हो गए हैं.
मुजफ्फरपुर जिले के अलग-अलग विधानसभा में ड्राफ्ट रोल के मुकाबले बढ़े मतदाताओं की संख्या
- गायघाट में 9299
- औराई में 6688
- मीनापुर में 9366
- बोचहां में 9476
- सकरा में 5836
- कुढ़नी में 6631
- मुजफ्फरपुर में 9317
- कांटी में 7629
- बरूराज में 7550
- पारू में 7356
- साहिबगंज में 8960
- विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. कोई भी मतदाता नीचे दिए गए लिंक के जरिए मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है.
https://voters.eci.gov.in/
- ऑनलाइन कैसे देखें अपना नाम?
- मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन भी देख सकते हैं. इसके लिए https://voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करें.
- फिर ऊपर लाल पट्टी में दिख रहा Search Your Name in Draft Roll पर क्लिक करें.
- इसके बाद State Name में Bihar सेलेक्ट करें
- फिर दूसरे ऑप्शन में अपना EPIC Number डालें.
- नीचे Captcha डालकर सबमिट करें, फिर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं.
नई वोटर लिस्ट जारी होने से क्या होगा फायदा?
- नई मतदाता सूची का प्रकाशन सिर्फ एक दस्तावेज़ी कार्य नहीं है. इस लिस्ट के माध्यम से हर मतदाता सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम सही विवरण के साथ शामिल है या नहीं. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने बीते महीनों में नाम दर्ज कराने, सुधार करने या गलतियों की शिकायत की थी.
- SIR यानी Special Intensive Revision के पूरा होने के बाद यह लिस्ट सामने आई है. इस दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने, नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने का मौका दिया था. अब तक दर्ज आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है और संशोधित लिस्ट आज जारी की गई है.
लिस्ट में नाम ना हो या गलती रह गई हो तो क्या करें?
- वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.
- इसके लिए फॉर्म-6 (नया नाम जुड़वाने के लिए) और फॉर्म-8 (गलती सुधारने के लिए) भरा जा सकता है.
- जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DM) भी इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं और लोग वहां भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना आने तक जारी रहेगी. यानी मतदाता लिस्ट को पूरी तरह से अंतिम रूप तब मिलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.
