एसआईआर ने बिहार में जो खेल किया वह उप्र समेत अन्य राज्यों में नहीं हो पाएगा: अखिलेश यादव का आरोप

- समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की चुनावी साजिश का आरोप लगाया है.
- यादव ने भाजपा को दल नहीं बल्कि छल बताया और अन्य राज्यों में इसी तरह की साजिश रोकने का दावा किया.
- उन्होंने कहा कि बिहार में हुए खेल का भंडाफोड़ हो चुका है और अब इसे दोबारा नहीं होने दिया जाएगा.
बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अपने पास सत्ता बरकरार रखने के सवाल पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अन्य जगह पर अब नहीं हो पायेगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दल नहीं, बल्कि छल है.
यादव ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उप्र और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है.''
उन्होंने कहा, ‘‘हम अब आगे यह खेल इनको नहीं खेलने देंगे. सीसीटीवी की तरह हमारा ‘पीपीटीवी' मतलब ‘पीडीए प्रहरी' चौकन्ना रहकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा.''
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों के मुताबिक कुल 243 सीट में से 186 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) निर्णायक बढ़त हासिल करने की ओर अग्रसर है.
