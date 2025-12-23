जिस नियम से नहीं बच पाए रोहित-कोहली, उस नियम से भी बच गया इकलौता स्टार, नहीं खेलेगा विजय हजारे ट्रॉफी, जानें क्यों?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज कल (24 दिसंबर 2026) से हो रहा है. BCCI के नए नियमानुसार सभी खिलाड़ियों को कम से कम दो मुकाबलों में अपने राज्य की तरफ से खेलना है. चाहे वो जितना भी बड़ा खिलाड़ी हों. शायद एक प्रमुख वजह यह भी है कि विराट कोहली लंदन से परिवार सहित भारत लौट आए हैं और दिल्ली की तरफ से जलवा बिखरने के लिए तैयार हैं. कोहली ही नहीं रोहित, बुमराह जैसे स्टार प्लेयर भी आगामी टूर्नामेंट में अपनी-अपनी टीमों की तरफ से धूम मचाने के लिए तैयार हैं. मगर एक ऐसा स्टार क्रिकेटर भी है जो कड़े प्रतिबंधों के बावजूद घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेगा. वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वनडे फॉर्मेट के अभिन्न अंग श्रेयस अय्यर (hreyas Iyer) हैं.

अब आप सोच रहे होंगे कि जहां विराट और रोहित जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलने के लिए विवश हैं. वहां श्रेयस अय्यर को कैसे छूट मिल गई? यहीं नहीं बोर्ड की तरफ से उनपर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया जा रहा है. ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके सभी सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं. 31 वर्षीय अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में फील्डिंग के दौरान एलेक्स कैरी का कैच पकड़ते हुए चोटिल हो गए थे. उस दौरान उन्हें गंभीर रूप से तिल्ली (Spleen) में चोट आई थी. जिसके बाद उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था.

फिलहाल तो वह खतरे से बाहर हैं. मगर पूरी तरह से फिट नहीं हैं. वह रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं. यही मुख्य वजह है कि वह घरेलू क्रिकेट में नहीं उतरेंगे. बोर्ड उनके चोट को ध्यान में रखते हुए उनपर जुर्माना भी नहीं लगा रही है.

