मां हूं, दोनों बेटों को मेरा आशीर्वाद... राबड़ी ने तेजस्वी और तेजप्रताप को वोटिंग के दिन दिया आशीर्वाद

- राबड़ी देवी के दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताप चुनाव मैदान में हैं. दोनों की राजनीतिक राहें जुदा हैं.
- राबड़ी देवी ने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को चुनाव के लिए आशीर्वाद दिया है.
- तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को हो रहा है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए इस चुनाव में निजी तौर पर बड़े असमंजस की स्थिति है. परिवार के दो बेटें तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव की राजनीतिक राहें एकदम जुदा हैं. लालू और राबड़ी दोनों इस कशमकश में है कि आखिर दोनों बेटों में किसे खुलकर समर्थन दें और किसे नहीं. इसी ऊहापोह के बीच आरजेडी नेता और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि दोनों को आशीर्वाद है. उन्होंने मतदाताओं से अपील है कि वो मतदान करने जरूर निकलें.
Bihar election Live: बिहार में पहले चरण के मतदान में सुबह 9 बजे तक 13.13 फीसदी वोटिंग
तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. जबकि तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. तेजप्रताप यादव को राजद ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था. इसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से पार्टी बनाई. कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार राजद के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं.
तेजप्रताप यादव लगातार भाई पर निशाना साधते रहे हैं. उन्होंने पार्टी में जयचंद्र होने की बात भी कही थी. दोनों हाल ही में एयरपोर्ट पर आमने-सामने भी आए थे, लेकिन उनके बीच बातचीत नहीं हुई. तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे की सीट पर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में भी उतर चुके हैं.
'जयचंदवा भी बैठा है... हेलीकॉप्टर के पास तेज प्रताप ने तेजस्वी और संजय यादव पर कसा तंज, देखें VIDEO
बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राजद की कमान तेजस्वी यादव ने खुद संभाली है. वो लगातार धुआंधार प्रचार कर महागठबंधन की कमान संभाले हुए हैं. परिवार में मची उठापटक के बीच वो बड़े तेजप्रताप पर हमले करने से बचते रहे हैं. महुआ सीट पर तेजप्रताप की साख दांव पर है, क्या वो राजद की ताकत के बिना चुनाव जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं