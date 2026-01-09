विज्ञापन
न मुलाकात हुई, न कुछ बात हुई.. जब तेजप्रताप और तेजस्वी आए सामने तो क्या हुआ जानिए

लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान राउज ऐवन्यू कोर्ट में तेजप्रताप और तेजस्वी आए आमने-सामने, देखिए फिर क्या हुआ.

तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव
  • तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव आज दिल्ली में मिले लेकिन कोई बात नहीं हुई
  • लैंड फॉर जॉब मामले में दोनों भाई सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट आए थे
  • कोर्ट ने लालू फैमिली पर इस मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है
नई दिल्ली:

जमीन के बदले नौकरी केस की सुनवाई के दौरान आज एक बार फिर तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव आमने-सामने हुए लेकिन दोनें भाइयों के बीच न कोई बात हुई न मुलाकात हुई. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेजप्रताप यादव पटना एयरपोर्ट पर कुछ खरीदारी कर रहे थे तो तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे लेकिन तेजप्रताप ने अपने छोटे भाई से कोई बात नहीं की. गौरतलब है कि तेजप्रताप को लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी से निकाल दिया था. इसके बाद से ही दोनों भाई अलग-अलग रुख रख रहे हैं. 

लिफ्ट के सामने आमना-सामना 

आज जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू यादव, रबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू यादव और तेजस्वी यादव की पेशी थी. इसमें लालू परिवार समेत कुल 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं. इसी सुनवाई में जब दोनों भाई कोर्ट में पेश होने जा रहे थे तो एक बार फिर इनका आमना-सामना हुआ. 

तेजप्रताप-तेजस्वी में कोई बात नहीं 

हुआ कुछ यूं कि तेजप्रताप यादव लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे. लिफ्ट जैसे ही आई उसमें से तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं. तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई पर कोई ध्यान नहीं दिया. हालांकि, तेजस्वी ने अपने बड़े भाई की तरफ सिर से कुछ इशारा जरूर किया लेकिन उन्होंने तेजस्वी को तवज्जो नहीं दी. 

मीसा भारती से भी कुछ नहीं कहा 

तेजस्वी यादव के साथ उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी थीं लेकिन तेजप्रताप यादव ने उनसे कोई बात नहीं की. हालांकि, बाद में तेजप्रताप यादव ने बाद में मीसा भारती के आवास पर जाकर पिता लालू यादव से मुलाकात की और उन्हें पटना में दही-चूड़ा के भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या लालू यादव आएंगे तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आएंगे.
 

