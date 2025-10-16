बिहार के चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव, RJD के टिकट से छपरा में करेंगे दो-दो हाथ

Khesari Lal Yadav in Bihar Election: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव भी बिहार चुनाव के मैदान में उतर गए हैं. खेसारी लाल यादव ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सदस्यता हासिल की. इसके बाद उन्होंने खुद से सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में बताया कि वो छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. पहले से खेसारी की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी. चंदा देवी को राजद के टिकट के मांझी सीट से लड़ने की बात चल रही थी. अब खेसारी ने खुद साफ किया कि वो छपरा से चुनाव लड़ेंगे.

खेसारी ने फेसबुक पर खुद किया चुनाव लड़ने का ऐलान

खेसारी लाल यादव ने अपने पोस्ट में राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ वाली तस्वीर शेयर की. जिसमें लालू यादव उन्हें पार्टी का सिंबल देते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ खेसारी ने लिखा- मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं.

मेरे लिए राजनीति कुर्सी की दौड़ नहीं...

खेसारी ने आगे लिखा कि मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज़ हूं और युवा भाइयों का जोश हूँ. मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुँचाने की, हर दिल की आवाज़ बनने की.



खेसारी ने आगे लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, लालू प्रसाद यादव का संघर्ष और बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव का युवा नेतृत्व एवं आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब यही मेरे रास्ते का दीपक हैं.

गुरुवार को ही पत्नी के साथ राजद में शामिल हुए थे खेसारी

मालूम हो कि गुरुवार को ही खेसारी लाल यादव पत्नी चंदा के साथ राजद में शामिल हुए थे. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के आवास पर देर रात अचानक आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उनके बेटे और बिहार विधानसभा में निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दंपति के पार्टी में शामिल होने की घोषणा की.

भोजपुरी फैन बेस की भी कड़ी परीक्षा

खेसारी के राजद से चुनाव लड़ने का मतलब है कि अब बिहार चुनाव में भोजपुरी फैन बेस की भी टक्कर होगी. क्योंकि NDA में मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह जैसे बड़े नाम हैं तो दूसरी ओर राजद में खेसारी लाल यादव शामिल हो चुके हैं.

