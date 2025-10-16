बिहार चुनाव: BJP के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी से लेकर शाह तक, शाहनवाज का नाम नहीं

बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी) ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं. हालांकि, इस लिस्ट में बिहार के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन को जगह नहीं दी गई है. बीजेपी ने इस बार प्रचार की जिम्मेदारी भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में आए दिग्गज कलाकारों को भी सौंपी है. स्टार प्रचारक की लिस्ट में पवन सिंह का भी नाम शामिल है.

यहां पढ़िए पूरी सूची

नरेंद्र मोदी जगत प्रकाश नड्डा राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी शिवराज सिंह चौहान धर्मेंद्र प्रधान गिरिराज सिंह योगी आदित्यनाथ देवेंद्र फडणवीस हिमंत बिस्वा सरमा मोहन यादव रेखा गुप्ता स्मृति इरानी केशव प्रसाद मौर्य सी. आर. पाटिल डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा रेनू देवी डॉ. प्रेम कुमार नित्यानंद राय राधा मोहन सिंह साध्वी निरंजन ज्योति सतीश चंद्र दुबे राज भूषण चौधरी अश्विनी कुमार चौबे रविशंकर प्रसाद नंद किशोर यादव राजीव प्रताप रूडी डॉ. संजय जायसवाल विनोद तावड़े बाबूलाल मरांडी प्रदीप कुमार सिंह गोपालजी ठाकुर जनक राम पवन सिंह मनोज तिवारी रवि किशन दिनेश लाल यादव "निरहुआ"

बीजेपी ने इस लिस्ट में कई मुख्यमंत्रियों को भी किया है शामिल

बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया है. इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जैसे नाम शामिल है.

भोजपुरी कलाकारों को भी मिली जगह

बीजेपी की इस लिस्ट में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए लोगों को भी जगह दी गई है. इस लिस्ट में पवन सिंह, मनोज तिवारी, रविकिशन और दिनेश लाल (निरहुआ) को भी शामिल किया गया है.

राजीव प्रताप रूडी और स्मृति ईरानी को भी मिली जगह

बीजेपी की इस लिस्ट में राजीव प्रताप रूड और स्मृति ईरानी को भी जगह मिली है. साथ ही इस लिस्ट में अश्विनी चौबे और नंदकिशोर यादव का भी नाम है. पार्टी ने साध्वी निरंजन ज्योति को भी स्टार प्रचारक बनाया है. साथ ही झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी स्टार प्रचारक बनाया गया है.