खेसारी लाल यादव-शिल्पी राज के 'रंगबाज' ने उड़ाया गर्दा, एक दिन पहले रिलीज गाने को मिले 2.3 मिलियन व्यूज

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव के हालिया रिलीज सॉन्ग 'रंगबाज' को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसे लेकर अभिनेता ने पोस्ट कर खुशी जाहिर की.

खेसारी लाल का गाना रंगबाज कर रहा यूट्यूब पर ट्रेंड
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव के हालिया रिलीज सॉन्ग 'रंगबाज' को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसे लेकर अभिनेता ने पोस्ट कर खुशी जाहिर की. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "हमारा गाना 'रंगबाज' ट्रेंड कर रहा है." दिलचस्प बात ये है कि 12 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज बनाए हैं, और लगातार इसके व्यू बढ़ रहे हैं, जो खेसारी लाल यादव और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है. इस खबर से खेसारी लाल यादव की दीवानगी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

गाने की बात करें तो इसे खुद खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी सिनेमा की मशहूर गायिका शिल्पी राज के साथ गाया है और बोल कृष्णा बेदर्दी ने दिए हैं. वहीं, म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया. अभिनेता का ये गाना प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है और वे इसे शेयर भी कर रहे हैं. गाने की धुन और खेसारी-शिल्पा की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है.

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही अभिनेता का एक और गाना 'तुहु रौअबु रानी' रिलीज हुआ था, जो फैंस को काफी पसंद आया था. एक के बाद एक हिट गाने देकर खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम रखे हुए हैं.

इसी के साथ ही अभिनेता के कई सारे गाने और फिल्में रिलीज के लिए लाइन पर हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'अग्निपरीक्षा' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म के कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि इसमें आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इसके अलावा, सुशील सिंह, प्रकाश जैश, और विनोद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

