बिहार चुनाव : RJD ने 143 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव, देखें पूरी लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. उम्मीदवारों की इस सूची में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है; कुल 143 उम्मीदवारों में 24 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जबकि 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है. यह दिखाता है कि पार्टी ने पिछली बार की तुलना में सीटों की संख्या थोड़ी कम रखी है.



सीटों के बंटवारे का मौजूदा गणित

RJD ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के लिए 55 सीटें छोड़ी थीं, लेकिन खबर है कि कांग्रेस लगभग 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. कांग्रेस ने अब तक 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बाकी सीटों पर घोषणा का इंतजार है.