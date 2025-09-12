पीएम मोदी, शाह और नड्डा... बिहार की चुनावी जंग में उतरने के लिए बीजेपी की 'त्रिमूर्ति' तैयार

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कमर कसकर तैयार हो चुकी है. पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ लंबी बैठक की थी. अब रणनीति को जमीन पर उतारा जा रहा है. विधानसभा वार रणनीति और मुद्दे तय किए जा चुके हैं. सहयोगी दलों के साथ जमीनी स्तर पर तालमेल को बेहतर करने की कवायद पूरी हो चुकी है. अब इसे फाइनल टच देने के लिए बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं के बिहार दौरे का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है.

चुनाव का ऐलान जल्द

संभावना है कि चुनाव आयोग इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर देगा. उससे पहले बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं के व्यापक दौरे के कार्यक्रम तैयार किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे और आम लोगों को सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे.

किस नेता का दौरा कब?

जेपी नड्डा 13 सितंबर को पटना में बिहार नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. वहीं अमित शाह 18 और 27 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे. वह पांच ज़ोन में बंटे बिहार में अलग-अलग क्षेत्रीय बैठकों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगे.

पीएम के जन्मदिन का जश्न

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन कर रही है, जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा. इस दौरान बिहार में भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का फैसला किया गया है. पार्टी का युवा मोर्चा राज्य में युवा सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है.

केंद्रीय मंत्रियों के भी कार्यक्रम

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रियों के बिहार दौरे के व्यापक कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं. वे अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों की जानकारियां बिहार के लोगों तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाएंगे. इतना ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बिहार बुलाया जा रहा है ताकि वे अपनी यात्राओं से पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकें.