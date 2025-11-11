विज्ञापन
EXIT POLL: बिहार में 'चिराग' की लौ कम, सीटें तो मांग लीं, लेकिन मिल रहीं कम

एक्जिट पोल में चिराग को 6-7 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है. पिछली बार चिराग ने अलग चुनाव लड़ा था. उससे नीतीश की पार्टी जेडीयू को नुकसान हुआ था, लेकिन आरजेडी को फायदा हुआ था.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ था, नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे.
  • एग्जिट पोल के अनुसार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को केवल छह से सात सीटें मिलने का अनुमान है.
  • इस बार चिराग पासवान ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उन्हें 29 सीटों का हिस्सा मिला था.
नई दिल्‍ली:

बिहार चुनाव शायद इस साल के सबसे चर्चित चुनाव होने वाले हैं. 6 और 11 नवंबर को राज्‍य की 243 सीटों के लिए दो चरणों में वोट डाले गए. अब 14 नवंबर को इन चुनावों का नतीजा आएगा लेकिन उससे पहले मंगलवार को आए एग्जिट पोल ने नतीजों की एक झलक दे दी हैं. इन एग्जिट पोल में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी) को मिल रही सीटें चौंकाने वाली हैं. एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर यकीन करें तो ऐसा लगता है कि चिराग वोटर्स के बीच प्रभाव छोड़ने में थोड़ा नाकाम रहे हैं.   

चिराग की लौ कम

एक्जिट पोल में चिराग को 6-7 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है. पिछली बार चिराग ने अलग चुनाव लड़ा था. उससे नीतीश की पार्टी जेडीयू को नुकसान हुआ था, लेकिन आरजेडी को फायदा हुआ था. असर यह हुआ था कि आरजेडी और बीजेपी टक्कर में आ गई थीं. इस बार चिराग के एनडीए में आने से इसका सीधा फायदा जेडीयू को होता दिख रहा है. इस बार चिराग ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्‍हें सीट शेयरिंग के तहत 29 सीटें मिली थीं. 

किसे मिल रही हैं कितनी सीटें 

एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि एक बार फिर राज्‍य में एनडीए की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है. चाणक्‍य के अनुमानों पर अगर यकीन करें तो एनडीए को 130 में से 138 सीटें मिल सकती हैं. इसी तरह से दैनिक भास्‍कर ने 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है.

जेवीसी ने 135-150, मैट्रिज ने 147-167, पी-मार्क ने 142-162, पीपुल्‍स इनसाइट ने 133-148 और पीपुल्‍स पल्‍स ने 133-159 सीटों का अनुमान जताया है. विधानसभा में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है. राज्य में इस समय NDA की सरकार है. दूसरी ओर विपक्ष में RJD, कांग्रेस, लेफ्ट और VIP का महागठबंधन है.

