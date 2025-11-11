विज्ञापन
अंगिका, भोजपुर, मगध, मिथिलांचल और सीमांचल में एनडीए या महागठबंधन, जानें क्या कह रहा है एग्जिट पोल

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं. आइए जानते हैं कि मैट्रीज नाम की एजेंसी ने बिहार के विभिन्न इलाकों में किस गठबंधन या पार्टी को कितनी सीटें दी हैं.

अंगिका, भोजपुर, मगध, मिथिलांचल और सीमांचल में एनडीए या महागठबंधन, जानें क्या कह रहा है एग्जिट पोल
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार पूरा हो गया. कुल 243 सीटों पर हुए मतदान में बंपर वोटिंग देखने को मिली है. चुनावी सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी मैट्रीज ने बिहार को अंगिका, भोजपुर, मगध, मिथिलांचल और सीमांचल में बांट कर एग्जिट पोल किया है. अंगिका में विधानसभा की 30,  भोजपुर में 67, मगध में 51, मिथिलांचल में 71 और सीमांचल में 24 सीटें हैं. आइए जानते हैं कि किसी इलाके में किस गठबंधन या पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहने का अनुमान इस सर्वे में जताया गया है.

क्या कह रहा है मैट्रीज

क्षेत्रकितनी सीटें हैंएनडीएमहागठबंधनअन्य
अंगिका3020-2307-1000-01
भोजपुर6737-4220-2500-02
मगध5130-3517-2200-01
मिथिलांचल7150-5518-2300-01
सीमांचल2410-1208-1002-03
कुल243147-16770-9002-08

बिहार में कितना हुआ है मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में शाम पांच बजे तक 67 फीसदी से अधिक मतदान हो चुका था. इसके पहले छह नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 65 फीस दी से अधिक मतदान हुआ था. 

