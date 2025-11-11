असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का सीमांचल में कितना जोर, किसका कराएंगे नुकसान, जानिए एग्जिट पोल के नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में शाम पांच बजे तक 67 फीसदी से अधिक मतदान हो चुका था. इसके पहले छह नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 65 फीस दी से अधिक मतदान हुआ था. अब मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. इसमें चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां यह बता रही हैं कि किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है और कौन सी पार्टी या गठबंधन बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद जताई जा रही है.

क्रम संख्या सर्वे एजेंसी सीटें वोट फीसदी 1 मैट्रिज 02-03 1

एआईएमआईएम ने कितने सीटों पर लड़ा है चुनाव

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इनमें से 15 सीटें सीमांचल से हैं, जो उसका मजबूत गढ है. साल 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उसे पांच सीटों पर सफलता मिली थी.उसके खाते में 1.3 फीसदी वोट आए थे. एआईएमआईएम के हारने वाले उम्मीदवार किसी सीट पर दूसरा स्थान तो नहीं हासिल कर सके थे, लेकिन चार सीटों पर वो तीसरे स्थान पर रहे थे.

