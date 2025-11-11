विज्ञापन
असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का सीमांचल में कितना जोर, किसका कराएंगे नुकसान, जानिए एग्जिट पोल के नतीजे

बिहार विधानसभा के चुनाव में दूसरी बार मजबूती से दावेदारी कर रही एआईएमआईएम के बारे में क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के नजीते. एआईएमआईएम ने इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ा है.

असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का सीमांचल में कितना जोर, किसका कराएंगे नुकसान, जानिए एग्जिट पोल के नतीजे
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में शाम पांच बजे तक 67 फीसदी से अधिक मतदान हो चुका था. इसके पहले छह नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 65 फीस दी से अधिक मतदान हुआ था. अब मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. इसमें चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां यह बता रही हैं कि किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है और कौन सी पार्टी या गठबंधन बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद जताई जा रही है.  

क्रम संख्यासर्वे एजेंसीसीटेंवोट फीसदी
1मैट्रिज02-031

एआईएमआईएम ने कितने सीटों पर लड़ा है चुनाव

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में  कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इनमें से 15 सीटें सीमांचल से हैं, जो उसका मजबूत गढ है. साल 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उसे पांच सीटों पर सफलता मिली थी.उसके खाते में 1.3 फीसदी वोट आए थे. एआईएमआईएम  के हारने वाले उम्मीदवार किसी सीट पर दूसरा स्थान तो नहीं हासिल कर सके थे, लेकिन चार सीटों पर वो तीसरे स्थान पर रहे थे. 

