विज्ञापन
विशेष लिंक

किसकी गाड़ी आगे जाएगी इसी बात में गई दुलारचंद की जान, डीजीपी ने बताया अनंत सिंह का अब क्या होगा

अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना से सीनियर एसपी गए थे. उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्हें कहां रखा जाएगा और क्या कार्रवाई होगी.

Read Time: 3 mins
Share
किसकी गाड़ी आगे जाएगी इसी बात में गई दुलारचंद की जान, डीजीपी ने बताया अनंत सिंह का अब क्या होगा

अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस पूरी घटना की सारी कहानी बता दी. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक मिले सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगा है कि जहां ये घटना हुई, वहां सड़क बहुत पतली थी. एक ही गाड़ी पार हो सकती थी और दूसरे को साइड होने पड़ता. दोनों पक्षों का काफिला उसी प्वाइंट पर मिला.

कैसे हुई दुलारचंद की मौत

डीजीपी ने बताया कि इसके बाद दोनों पक्षों में गाड़ी को आगे-पीछे करने में विवाद हुआ, वीडियो में देखा जा सकता है कि ज्यादातर जन सुराज के लोग पत्थर फेंक रहे थे. इसके बाद जेडीयू प्रत्याशी के समर्थक भी उत्तेजित हुए. दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी. दर्जनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हुईं. इसी क्रम में दुलारचंद यादव गिरे और उनपर वाहन चढ़ गया.

किसने चढ़ाई दुलारचंद पर गाड़ी

विनय कुमार ने बताया कि वाहन भागने के क्रम में भी चढ़ाया जा सकता है और जानबूझकर भी. ड्राइवरों के बयान लिए जा रहे हैं. अभी ये कहना संभव नहीं है कि ये रोडरेज जैसी घटना है या जानबूझकर टकराव पैदा किया. वीडियो में देखा गया है कि सड़क पतला होने के कारण दोनों पक्ष गाड़ी पीछे लेने का एक-दूसरे पर दबाव डाल रहे थे. इसी में टकराव बढ़ गया. अनंत सिंह का कहना है कि उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई थी. इस बयान की जांच की जा रही है. 

अनंत सिंह का अब क्या होगा

डीजीपी ने बताया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना से सीनियर एसपी गए थे. उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्हें कहां रखा जाएगा और क्या कार्रवाई होगी. इसलिए सब शांति से हो गया. अब तक दुलारचंद हत्या में 80 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं. अन्य लोगों को भी सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है. छापेमारी भी की जा रही है. अभी अनंत सिंह पटना एसएसपी सेल में रखे गए हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. उनका बयान लिया जा रहा है. फिर अनंत सिंह को न्यायालय में पेश किया जाएगा. न्यायालय से रिमांड में लेने की तभी मांग की जाएगी जब पुलिस को लगेगा कि और पूछताछ की जरूरत है. नहीं तो उन्हें अदालत न्यायिक हिरासत में भेज देगी.  

Video: अनंत सिंह आधी रात कैसे हुए गिरफ्तार, दो और कौन... पटना SSP ने खोले दुलारचंद मर्डर केस में कई राज

अनंत सिंह की गिरफ्तारी में क्‍यों हुई इतनी देरी, DGP विनय कुमार ने बताई वजह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Dgp Vinay Kumar, Anant Singh, Dularchand Yadav Murder, Bihar Dgp Explained Murder Case, Where Is Anant Singh
Get App for Better Experience
Install Now