बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दुलारचंद मर्डर केस और अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत की. इसमें उन्होंने बताया कि अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की मौत के तत्काल बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया. डीजीपी ने कहा कि इस घटना की हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई शुरू की थी. यही कारण है कि रूरल एसपी पटना और सीनियर एसपी पटना को वहां कैंप करने के लिए भेजा गया, जबकि लोकल पुलिस पहले से ही कैंप कर रही थी.

पहले सबूत जुटाए

डीजीपी ने बताया कि आईजी पटना जितेंद्र राणा को भी वहां भेजा गया. कमिश्नर और आईजी से भी ज्वाइंट रिपोर्ट घटना के संबंध में ली गई. डीआईजी के नेतृ्त्व में सीआईडी की टीम को भी तुरंत रवाना कर दिया गया था. उसमें एसपी और डीओएसपी रैंक के कई अधिकारी शामिल थे. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा गया था और कहा गया था कि घटना को दोबारा रीक्रिएट कर साक्ष्य एकत्रित करना है. उन लोगों ने भी 1 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में हुई घटना के सबूत जुटाए. गवाहों से बात की.

फिर रिपोर्ट का किया इंतजार

विनय कुमार ने बताया कि ये सब करने के बाद भी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था. हमलोग चाह रहे थे कि पता चले कि घटना का क्या कारण था? कारण है कि दुलारचंद के एक पैर के निचले हिस्से में फायर आर्म्स का एंजुरी दिख रहा था, जिससे किसी की मौत नहीं हो सकती है. मगर ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पक्का हो सकता था. दुलारचंद यादव को एक ही गोली लगी थी, जो पैर के एकदम नीचे लगी है और आरपार हो गई है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वो गोली मौत का कारण नहीं हो सकती है. डॉक्टर ने लिखा है कि दुलारचंद के संवेदनशील ऊपरी हिस्स में भारी चीज से दबाने का संकेत मिल रहा है. इससे ये साबित हुआ कि गाड़ी चढ़ाने या गलती से चढ़ जाने के कारण दुलारचंद की मौत हुई.

