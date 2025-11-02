विज्ञापन
विशेष लिंक

अनंत सिंह की गिरफ्तारी में क्‍यों हुई इतनी देरी, DGP विनय कुमार ने बताई वजह

डीजीपी ने बताया कि घटना के बाद आईजी पटना जितेंद्र राणा को भी वहां भेजा गया. कमिश्नर और आईजी से भी ज्वाइंट रिपोर्ट घटना के संबंध में ली गई. डीआईजी के नेतृ्त्व में सीआईडी की टीम को भी तुरंत रवाना कर दिया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
अनंत सिंह की गिरफ्तारी में क्‍यों हुई इतनी देरी, DGP विनय कुमार ने बताई वजह
  • बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि दुलारचंद मर्डर केस में संवेदनशीलता के साथ त्वरित जांच शुरू की थी.
  • घटना स्थल पर रूरल एसपी, सीनियर एसपी और लोकल पुलिस को कैंप कर सबूत जुटाने का निर्देश दिया गया था.
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद की मौत का कारण गोली नहीं बल्कि भारी चीज से दबाने को माना गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दुलारचंद मर्डर केस और अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत की. इसमें उन्होंने बताया कि अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की मौत के तत्काल बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया.  डीजीपी ने कहा कि इस घटना की हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई शुरू की थी. यही कारण है कि रूरल एसपी पटना और सीनियर एसपी पटना को वहां कैंप करने के लिए भेजा गया, जबकि लोकल पुलिस पहले से ही कैंप कर रही थी. 

पहले सबूत जुटाए

डीजीपी ने बताया कि आईजी पटना जितेंद्र राणा को भी वहां भेजा गया. कमिश्नर और आईजी से भी ज्वाइंट रिपोर्ट घटना के संबंध में ली गई. डीआईजी के नेतृ्त्व में सीआईडी की टीम को भी तुरंत रवाना कर दिया गया था. उसमें एसपी और डीओएसपी रैंक के कई अधिकारी शामिल थे. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा गया था और कहा गया था कि घटना को दोबारा रीक्रिएट कर साक्ष्य एकत्रित करना है. उन लोगों ने भी 1 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में हुई घटना के सबूत जुटाए. गवाहों से बात की. 

फिर रिपोर्ट का किया इंतजार

विनय कुमार ने बताया कि ये सब करने के बाद भी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था.  हमलोग चाह रहे थे कि पता चले कि घटना का क्या कारण था? कारण है कि दुलारचंद के एक पैर के निचले हिस्से में फायर आर्म्स का एंजुरी दिख रहा था, जिससे किसी की मौत नहीं हो सकती है. मगर ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पक्का हो सकता था. दुलारचंद यादव को एक ही गोली लगी थी, जो पैर के एकदम नीचे लगी है और आरपार हो गई है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वो गोली मौत का कारण नहीं हो सकती है. डॉक्टर ने लिखा है कि दुलारचंद के संवेदनशील ऊपरी हिस्स में भारी चीज से दबाने का संकेत मिल रहा है. इससे ये साबित हुआ कि गाड़ी चढ़ाने या गलती से चढ़ जाने के कारण दुलारचंद की मौत हुई.

ये भी पढ़ें

किसकी गाड़ी आगे जाएगी इसी बात में गई दुलारचंद की जान, डीजीपी ने बताया अनंत सिंह का अब क्या होगा

Video: अनंत सिंह आधी रात कैसे हुए गिरफ्तार, दो और कौन... पटना SSP ने खोले दुलारचंद मर्डर केस में कई राज


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Dgp On Anant Singh Arrest, Dgp On Anant Singh Late Arrest, Bihar Dgp Vinay Kumar, Anant Singh Arrest, Why Anant Singh Arrested Now
Get App for Better Experience
Install Now