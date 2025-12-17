बिहार में सूदखोरी करने वाले हो जाएं सतर्क, सरकार बनाने जा रही है कड़ा कानून: डीजीपी

बिहार के डीजीपी विनय कुमार बुधवार को हाजीपुर पहुंचे. जहां उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सूदखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने जा रही है. उन पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि इस पर अलग से कानून बनाकर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा. डीजीपी ने बताया कि बिहार में अपराध में कमी आई है, लेकिन हर अपराध उनके लिए अहम है.

बिहार पुलिस महानिदेशक ने बैंक लूट के दौरान अपराधियों की गोली से शहीद हुए जवान अमिताभ बच्चन की प्रतिमा का भी अनावरण किया. साथ ही उनकी पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा और विभाग की ओर से लगभग 43 लाख की अनुग्रह राशि का सहयोग भी किया.

वैशाली जिले के सराय थाना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डीजीपी विनय कुमार के अलावा तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी जयंतकांत के साथ, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौजूद रहे. वहीं कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को शहीद जवान अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए नसीहत दी और कहा कि पुलिसकर्मी अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन अपराध और लोगों की मदद के लिए करें, ना कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए.

वहीं डीजीपी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की सुसाइड वाली घटना को लेकर सरकार भी चिंतित है और जल्द ही सरकार और पुलिस इस पर कार्रवाई करने जा रही है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि गुंडा बैंक चलाकर सूदखोर भारी सूद वसूलते हैं, जिसे देने में असमर्थ लोग इस तरह का कदम उठाते हैं, लिहाजा अब पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी.

बता दें कि 23 अक्टूबर 2023 को सराय बाजार में अपराधी बैंक लूट कर भाग रहे थे, इस दौरान सराय थाना में तैनात जवान अमिताभ बच्चन ने अपराधियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी और अपराधियों के गोली के शिकार हुए थे.

इसे भी पढ़ें: 'पटना IG कर रहे हैं जांच,' सीएम नीतीश को पाकिस्तानी डॉन से मिली धमकी पर बिहार DGP