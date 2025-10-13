विज्ञापन
महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय, RJD-135, कांग्रेस-61 तो 16 सीटों पर लड़ेगी VIP: सूत्र

बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी सबसे ज्‍यादा 135 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. वहीं कांग्रेस 61 सीटों पर अपने उम्‍मीदवार उतारेगी. 

नई दिल्‍ली :

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे पर मुहर लगा दी है. सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को सबसे ज्यादा 135 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. विकासशील इंसान पार्टी को 16 सीटें दी गई हैं और माकपा, भाकपा और भाकपा माले जैसे वाम दलों को 29 से 31 सीटों पर मौका मिलेगा. इस बंटवारे के साथ ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर भी सहमति बन गई है, जिससे साफ हो गया है कि विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता की लड़ाई लड़ने जा रहा है. 

सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे. कांग्रेस ने तेजस्‍वी के नाम पर सहमति जताई है. हालांकि महागठबंधन में उप मुख्‍यमंत्री को लेकर कोई ऐलान नहीं किया जाएगा. मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर से खुद के नाम का उप मुख्‍यमंत्री पद के उम्‍मीदवार के तौर पर ऐलान करने की मांग कर रहे थे. हालांकि उनकी इस मांग को दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा था. 

पिछली बार से RJD-कांग्रेस को कम सीटें

इस बार आरजेडी को पिछली बार की अपेक्षा कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. हालांकि इस बार पार्टी 9 कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है.

वहीं कांग्रेस के भी पिछली बार से कम उम्‍मीदवार चुनाव मैदान में होंगे. पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके 19 उम्‍मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. हालांकि इस बार कांग्रेस भी 9 कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी.  

तेजस्‍वी का फोकस चुनाव जीतने पर

उधर, तेजस्‍वी यादव का पूरा फोकस चुनाव जीतने पर है. एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरों को लेकर तेजस्‍वी यादव ने कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है और हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं. उन्‍होंने दावा किया कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.  

इसके साथ ही तेजस्‍वी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी जैसी समस्याएं 14 नवंबर के बाद से खत्म होना शुरू हो जाएगी.  

इसके साथ ही महागठबंधन के सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जल्द से जल्द ऐलान करने वाले हैं. कल या फिर एक-दो दिन में हम लोग इसका ऐलान कर देंगे. 

मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे: सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि गठबंधन एकदम मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगा. साथ ही कहा कि कोई नाराजगी नहीं है. गठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ है.  

