भाकपा माले ने बिहार चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों का किया ऐलान, देखें नाम और कौन-कौन सी मिली सीट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल भाकपा माले (CPI-ML) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने 18 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है. 

18 सीटों के नाम और उम्मीदवार

1. तरारी (196) - मदन सिंह चन्द्रवंशी
2. अगिआंव SC (195) - शिवप्रकाश रंजन
3. आरा (194)  - कयामुद्दीन अंसारी
4. डुमरांव (201) - अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा
5. काराकाट (213) - अरुण सिंह
6. अरवल (214) - महानंद सिंह
7. घोषी - (217) रामबली सिंह यादव
8. पालीगंज (190) - संदीप सौरभ
9. फुलवारी (188) - गोपाल रविदास
10. दीघा -(181) दिव्या गौतम
11. दरौली - (107) सत्यदेव राम
12. जिरादेई - (106) अमरजीत कुशवाहा
13. दरौंदा - (109) अमरनाथ यादव
14. भोरे -(103) जितेंद्र पासवान
15. सिकटा - (09) वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
16. वारिसनगर (132)- फूलबाबू सिंह
17. कल्याणपुर - (131) रंजीत राम
18. बलरामपुर -(65) महबूब आलम

