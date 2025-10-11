विज्ञापन
Bihar Chunav Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहत करते दिख रहे हैं. एनडीए हो या महागठबंधन, सीटों को लेकर हर जगह रार है. एक तरफ चिराग माने तो मांझी रूठे हुए हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर लगभत सहमति बन चुकी है. वहीं महागठबंधन में भी कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है. इस बीच बिहार में आज एनडीए गठबंधन को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. बिहार एनडीए के सारे नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं.  जे पी नड्डा के घर पर आज बिहार कोर ग्रुप की बैठक होनी है. जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा सुबह 11 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं. जबकि चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में मौजूद. आज सीटों का ऐलान किया जा सकता है. बिहार चुनाव से जुड़ा पल-पल का अपडेट, यहां जानें.

Oct 11, 2025 09:00 (IST)
Bihar Chunav Live: बिहार चुनाव के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है. नामांकन के पहले दिन 10 अक्टूबर को 121 सीटों पर मात्र तीन उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा. मढ़ौरा सीट से लालू प्रसाद यादव ने पर्चा भरा. वहीं कांटी सीट से बीरेंद्र कुमार ने पर्चा भरा. नामांकन का आज दूसरा दिन है.

Oct 11, 2025 08:57 (IST)
Bihar Chunav Live: बिहार चुनाव के लिए EC ने शुरू की तैयारी

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की तैयारियों को मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए 9 और 10 अक्टूबर को एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया.

Oct 11, 2025 08:56 (IST)
Bihar Chunav Live: बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद अजय निषाद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद शुक्रवार शाम बीजेपी में शामिल हो गए. अजय निषाद ने अपनी पत्नी रमा निषाद के साथ औपचारिक रूप से बीजेपी में घर वापसी कर ली है. 

 निषाद 2014 और 2019 में बीजेपी में थे. 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद, वह कांग्रेस में शामिल होकर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे और हार गए थे.

Oct 11, 2025 08:52 (IST)
Bihar Election Live: जेपी नड्डा के आवास पर Ep बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक

दिल्ली में आज जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है. जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा सुबह 11 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं. जबकि चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में मौजूद. 

Oct 11, 2025 08:49 (IST)
Bihar Chunav Live: आज दिल्ली जुटेंगे बिहार एनडीए के सभी नेता

बिहार में आज एनडीए गठबंधन को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. बिहार एनडीए के सारे नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं. 

