Bihar Chunav Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहत करते दिख रहे हैं. एनडीए हो या महागठबंधन, सीटों को लेकर हर जगह रार है. एक तरफ चिराग माने तो मांझी रूठे हुए हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर लगभत सहमति बन चुकी है. वहीं महागठबंधन में भी कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है. इस बीच बिहार में आज एनडीए गठबंधन को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. बिहार एनडीए के सारे नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं. जे पी नड्डा के घर पर आज बिहार कोर ग्रुप की बैठक होनी है. जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा सुबह 11 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं. जबकि चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में मौजूद. आज सीटों का ऐलान किया जा सकता है. बिहार चुनाव से जुड़ा पल-पल का अपडेट, यहां जानें.

