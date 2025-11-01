बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने महागठबंधन के सरकारी नौकरी के दावों को बताया अव्यहारिक, राहल-तेजस्वी को बताया...

बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि पहले लोग रोजगार की कमी के कारण बिहार छोड़ते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं.गोयल ने पटना में एनडीटीवी की ओर से आजोयित 'बिहार पॉवर प्ले कॉन्क्लेव' में कहा कि शहर से बाहर जाना हमेशा बुरा नहीं होता. अगर कोई बिहारी जापान जाता है, तो क्या यह बुरा है? आज बिहार के लोग नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं.उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब युवाओं का पलायन कम हुआ है क्योंकि राज्य में संसाधन बढ रहे हैं.

किसे दिया बिहार के विकास का श्रेय

गोयल ने इस बदलाव का श्रेय बिहार की डबल इंजन सरकार, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को दिया. उन्होंने कहा, ''आज बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसकी कल्पना भी पहले नहीं की जा सकती थी. अब पटना में मेट्रो बन रही है, पहले शहर में रेलवे ट्रैक के कारण हर समय जाम रहता था. अब फ्लाईओवर और नई सड़कों से बिहार आगे बढ़ रहा है. यही हमारी घोषणा पत्र की नींव है.''

उन्होंने बताया कि आज बिहार में 14 एथेनॉल प्लांट काम कर रहे हैं और मखाना बोर्ड की शुरुआत की गई है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा, ''जब सड़कों, घरों और उद्योगों का विकास होता है, तो रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ते हैं.''गोयल ने कहा कि बिहार अब विकास की राह पर है, जहां उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे के नए अवसर बन रहे हैं.

महागठबंधन के नेताओं पर हमला

बीजेपी नेता ने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, ''राहुल गांधी और तेजस्वी यादव असफल प्रयोगों के प्रतीक हैं. जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वही हमेशा शिकायत करते रहते हैं. महागठबंधन एक असफल प्रयोग है.'' उन्होंने तेजस्वी यादव के 2.5 करोड़ नौकरियां देने के वादे को अव्यवहारिक बताया और कहा,''हमने एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है. इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की नौकरियां शामिल हैं. यह एक वास्तविक वादा है और इसे पूरा करने की योजना भी तैयार है.हम टेक्नोलॉजी कंपनियों और औद्योगिक पार्कों को लाने पर काम कर रहे हैं.''

