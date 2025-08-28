बाबा सिद्धीकी हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और मेंबर हुआ अरेस्ट

बाबा सिद्धीकी हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक और मेंबर को गिरफ्तार किया है. सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम अमोल गायकवाड़ है, जो पुणे का रहने वाला है. साथ ही सूत्रों ने आगे बताया कि अनमोल को क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया. जांच के दौरान पता चला कि मामले के फरार आरोपी सुभम लोनकर को मुंबई में लाने और ले आने का काम अमोल गायकवाड़ देखता था.

अब तक पुलिस ने 26 आरोपियों को किया गिरफ्तार

अब तक बाबा सिद्धीकी हत्या मामले में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में अब भी तीन आरोपी वांटेड हैं. जिसमें अनमोल बिश्नोई, शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर शामिल हैं. अनमोल बिश्नोई जोकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और कथित मास्टरमाइंड है. वहीं, शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है.

12 अक्टूबर 2024 को हुई थी हत्या

बता दें कि बाबा सिद्दीकी (66) की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में हुई थी. उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास तीन बंदूकधारियों ने गोली मारी थी. पुलिस ने बताया था कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने का आरोप है.

इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके मोबाइल नंबर को धोखे से दूसरे सिमकार्ड पर चालू करने की साजिश का मामला सामने आया था. इस मामले में वांद्रे पुलिस ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया था. आरोपी पर पहले से ही कई साइबर अपराध दर्ज हैं.