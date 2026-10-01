घर में घुसा नकाबपोश, धमकाया और बंदूक की नोक पर किया दुष्कर्म; भुवनेश्वर की महिला ने सुनाई खौफनाक आपबीती

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक 26 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि देर रात एक नकाबपोश व्यक्ति उसके किराये के मकान में घुस आया और हथियार दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के समय महिला घर में अकेली थी. शिकायत मिलने के बाद नयापल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है. जांच एजेंसियां घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

महिला ने घर में घुसकर वारदात का लगाया आरोप

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है. महिला ने बताया कि वह अपने किराये के फ्लैट में मौजूद थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया. महिला का आरोप है कि आरोपी चेहरे पर नकाब लगाए हुए था. उसने हथियार दिखाकर धमकाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने नयापल्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

पुलिस ने शुरू की जांच, अहम सुराग मिले

शिकायत मिलने के बाद भुवनेश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में पूछताछ के लिए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि घर के अंदर क्या हुआ, इसकी जानकारी मिल सके और कथित तौर पर शामिल व्यक्ति की पहचान तथा भूमिका स्पष्ट की जा सके.

भुवनेश्वर के डीसीपी सरवण विवेक एम ने कहा कि जांचकर्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और उन्हें विश्वास है कि मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा. उन्होंने NDTV से कहा, 'हमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा. फिलहाल जांच जारी है.'

पुलिस ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की है और जांच जारी है.

घटना के समय महिला घर में अकेली थी

जांच से सामने आई जानकारी के अनुसार महिला अपनी बुजुर्ग बहन के साथ भुवनेश्वर के एक आवासीय इलाके में रहती है. बताया गया है कि घटना के समय उसकी बहन घर पर नहीं थी, जिसके कारण महिला अकेली थी. मकान मालिक पहली मंजिल पर रहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय घटना की जानकारी नहीं थी. अब जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि कथित आरोपी घर के अंदर कैसे पहुंचा और क्या जबरन प्रवेश के कोई संकेत मौजूद थे.

क्या आरोपी महिला का परिचित था?

जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आरोपी वास्तव में महिला के लिए पूरी तरह अजनबी था या दोनों के बीच पहले से कोई पहचान थी. पुलिस अधिकारी महिला के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं ताकि घटना से पहले, घटना के दौरान और बाद की परिस्थितियों को समझा जा सके.

पुलिस की टीम इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच करेगी, जिससे घटना के समय घर के आसपास लोगों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके.

फिलहाल कथित आरोपी की पहचान आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है.

फोरेंसिक और अन्य साक्ष्यों की होगी जांच

जांच के तहत पुलिस घटनास्थल और कथित अपराध से जुड़े सभी उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. जांच एजेंसियां महिला के बयान की साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि करने का प्रयास करेंगी और कथित आरोपी की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करेंगी. पुलिस ने अब तक ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है जिससे जांच प्रभावित हो सकती हो.

सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच : पुलिस

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब भुवनेश्वर पुलिस शहर में अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कर रही है. सरवण विवेक एम ने हाल ही में ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक पद से स्थानांतरित होकर भुवनेश्वर के डीसीपी का पद संभाला है.

पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने कहा था कि अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, खुफिया आधारित पुलिसिंग और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे.

फिलहाल महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस पीड़िता के बयान की पुष्टि करने, कथित आरोपी की पहचान स्थापित करने और घटना की वास्तविक परिस्थितियों को स्पष्ट करने में जुटी है. जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने तक किसी भी व्यक्ति की दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. मामले की जांच जारी है.

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