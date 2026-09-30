जो शुभमन गिल ने किया, वह न सचिन कर सके, न सहवाग न ही विराट, बड़ा कारनामा, 51 साल में इकलौते भारतीय

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को विंडीज के खिलाफ जो गुवाहाटी में किया, उसे देखकर करोड़ों भारतीयों ने दांत तले उंगली दबा ली. भारतीय वनडे इतिहास के 51 साल में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए. सचिन से लेकर सहवाग और फिर विराट कोहली, लेकिन मैच दर मैच गुजरने के साथ तूफानी रिकॉर्ड बना रहे कोहली भी ऐसा नहीं कर सके. जी हां, शुभमन गिल विंडीज के खिलाफ जड़े लगातर दूसरे शतक में भारत के वनडे इतिहास में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. चलिए जान लीजिए इस मामले में शीर्ष चार बल्लेबाज और कौन से हैं.

भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज



गेंद नाम बनाम जगह साल 89 शुभमन गिल वेस्टइंडीज गुवाहाटी 2026 103 इशान किशन बांग्लादेश चटगांव 2022 106 विराट कोहली श्रीलंका त्रिवेंद्रम 2023 108 शुभमन गिल अफगानिस्तान लखनऊ 2026

वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया गिल ने



गिल यहीं ही नहीं रूके, उन्होंने वह कर डाला, जो पूरे वनडे इतिहास में पहले कोई नहीं कर सका. जी हां, शुभमन गिल अब वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. आप देखें कि दुनिया में शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन हैं.



गेंद नाम बनाम जगह साल 117 शुभमन गिल वेस्टइंडीज गुवाहाटी 2026 126 इशान किशन बांग्लादेश चटगांव 2022 128 ग्लेन मैक्सवेल अफगानिस्तान वानखेड़े 2023 136 पाथुम निसांका अफगानिस्तान पल्लेकेले 2024 138 क्रिस गेल जिम्बाब्वे कैनबरा 2015

वनडे इतिहास में चेज में सबसे बड़ा स्कोर

इस मामले में भी गिल 51 साल के इतिहास में सबसे बड़े बल्लेबाज बन गए हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने निजी रूप से इतना बड़ा स्कोर नहीं ही बनाया था. आप लिस्ट पर गौर फरमा लें:-