जो शुभमन गिल ने किया, वह न सचिन कर सके, न सहवाग न ही विराट, बड़ा कारनामा, 51 साल में इकलौते भारतीय

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को विंडीज के खिलाफ जो गुवाहाटी में किया, उसे देखकर करोड़ों भारतीयों ने दांत तले उंगली दबा ली. भारतीय वनडे इतिहास के 51 साल में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए. सचिन से लेकर सहवाग और फिर विराट कोहली, लेकिन मैच दर मैच गुजरने के साथ तूफानी रिकॉर्ड बना रहे कोहली भी ऐसा नहीं कर सके. जी हां, शुभमन गिल विंडीज के खिलाफ जड़े लगातर दूसरे शतक में भारत के वनडे इतिहास में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. चलिए जान लीजिए इस मामले में शीर्ष चार बल्लेबाज और कौन से हैं.
भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज
गेंद
नाम
बनाम
जगह
साल
89
शुभमन गिल
वेस्टइंडीज
गुवाहाटी
2026
103
इशान किशन
बांग्लादेश
चटगांव
2022
106
विराट कोहली
श्रीलंका
त्रिवेंद्रम
2023
108
शुभमन गिल
अफगानिस्तान
लखनऊ
2026
वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया गिल ने
गिल यहीं ही नहीं रूके, उन्होंने वह कर डाला, जो पूरे वनडे इतिहास में पहले कोई नहीं कर सका. जी हां, शुभमन गिल अब वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. आप देखें कि दुनिया में शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन हैं.
गेंद
नाम
बनाम
जगह
साल
117
शुभमन गिल
वेस्टइंडीज
गुवाहाटी
2026
126
इशान किशन
बांग्लादेश
चटगांव
2022
128
ग्लेन मैक्सवेल
अफगानिस्तान
वानखेड़े
2023
136
पाथुम निसांका
अफगानिस्तान
पल्लेकेले
2024
138
क्रिस गेल
जिम्बाब्वे
कैनबरा
2015
वनडे इतिहास में चेज में सबसे बड़ा स्कोर
इस मामले में भी गिल 51 साल के इतिहास में सबसे बड़े बल्लेबाज बन गए हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने निजी रूप से इतना बड़ा स्कोर नहीं ही बनाया था. आप लिस्ट पर गौर फरमा लें:-
रन
बल्लेबाज
बनाम
जगह
साल
202*
शुभमन गिल
वेस्टइंडीज
गुवाहाटी
2026
201*
ग्लेन मैक्सवेल
अफगानिस्तान
वानखेड़े
2023
193
फखर जमान
दक्षिण अफ्रीका
जोबर्ग
2021
185*
शेन वाटसन
बांग्लादेश
मीरपुर
2011
183*
एमएस धोनी
श्रीलंका
जयपुर
2005
183
विराट कोहली
पाकिस्तान
मीरपुर
2012
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