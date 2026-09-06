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जीप से बांधकर लाठियों से ताबड़तोड़ पीटा... गुजरात पुलिस ने फैजल को क्यों दी ऐसी सजा? VIDEO से समझें कहानी

जीप से बंधे एक शख्स की पुलिस ने ताबड़तोड़ पिटाई की. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मामला गुजरात के भावनगर का है. पुलिस ने ऐसी सजा क्यों दी, समझें पूरी कहानी.

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खुली सड़क पर जीप के पीछे बांधकर आरोपी की पिटाई करती पुलिस.
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  • गुजरात के भावनगर में फैजल लखानी ने लिव इन पार्टनर काजल बरैया की बेरहमी से हत्या की है.
  • फैजल ने जेल से छूटने के बाद काजल के परिचित से उसके संबंधों के बारे में जानकर हमला किया था.
  • काजल की हत्या के आरोपी फैजल का आपराधिक इतिहास है और उस पर कई गंभीर मामलों में आरोप दर्ज हैं.
कानून हाथ में लेने के लिए पुलिस के खिलाफ क्या नियम हैं?
भावनगर:

पुलिस की जीप से बंधा एक शख्स, पीछे से उस पर ताबड़तोड़ बरसाता एक जवान... सोशल मीडिया पर तैर रही इस वीडियो को देखते ही हर किसी के जेहन में एक ही सवाल उठता है, अरे ऐसी पिटाई क्यों? इसी वीडियो का एक दूसरा हिस्सा भी है. जिसमें वहीं शख्स एक बेंच पर लेटा है, और उस पर पुलिस की लाठियां बरस रही है. यहां भी उसके हाथ बंधे हैं. इन दोनों वीडियो को देखकर किसी का भी हैरान हो जाना स्वभाविक है. क्योंकि वीडियो में पुलिस की पिटाई बेहद बर्बर है और भी खुलेआम सभी के सामने. लेकिन पुलिस के इस खतरनाक एक्शन के पीछे की कहानी भी उतनी ही भयावह है. आइए इस पूरे मामले को समझते हैं. 

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मामला गुजरात के भावनगर का

मामला गुजरात के भावनगर का है. वीडियो में पुलिस से पीटता दिख रहा शख्स फैजल लखानी है. फैजल लखानी अभी पुलिस की गिरफ्त में है. जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर एक्शन लिया जा रहा है. लेकिन उसकी पिटाई का वीडियो कानूनी प्रक्रिया से ऊपर का है. ऐसा क्यों है, जानिए. 

महिला की हत्या का आरोपी है पीट रहा शख्स

दरअसल फैजल लखानी ने एक महिला की हत्या का आरोपी है. उसने बीते दिनों काजल बरैया नामक एक महिला की बेरहमी से हत्या की थी. इसका वीडियो भी सामने आया था. महिला की पिटाई के सीसीटीवी वीडियो में फैजल काजल को लात-घूसों से पीटता दिख रहा है. 

पुलिस ने क्यों दी ऐसी सजा, खुद बताया

वो महिला की जिस बेरहमी के साथ पिटाई कर रहा है, उसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी और इस घटना से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा था, इसलिए उन्हें 'एक कदम आगे बढ़कर' कार्रवाई करनी पड़ी.

लिव इन पार्टनर काजल की फैजल ने की हत्या

दरअसल फैजल ने भावनगर शहर के बस स्टैंड पर काजल की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. यह पूरी घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला को बेरहमी से पीटता हुआ दिख रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग मूकदर्शक बने हुए हैं.

आरोपी का आपराधिक इतिहास, जेल में था

पुलिस उपाधीक्षक आर आर सिंघल ने बताया कि यह घटना नीलम बाग थाना क्षेत्र में हुई थी. उन्होंने बताया, 'काजल बरैया और फैजल लखानी पिछले करीब सात सालों से फुटपाथ पर एक साथ रह रहे थे. आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ डकैती तथा अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं.'

काजल की हत्या के बाद पुलिस ने फैजल को गिरफ्तार किया. फिर शनिवार को उसे उसी स्थान पर ले गए, जहां उसने काजल की पिटाई की दी. क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने फैजल की लाठियों से पिटाई की. 

फैजल ने काजल की क्यों की हत्या?

फैजल ने काजल की हत्या क्यों की, इसके पीछे की कहानी भी फिल्मी है. फैजल का आपराधिक इतिहास है. वह जेल में था. इसी दौरान उसकी लिव इन पार्टनर काजल की उसके ही एक परिचित रवि से संबंध बन गए. अधिकारी ने बताया कि जेल से छूटने के बाद जब फैजल को इस संबंध के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह से भड़क गया. 

इसके बाद फैजल लखानी ने काजल और रवि दोनों पर हमला कर दिया. दोनों की बेरहमी से पिटाई की. जिसके बाद गंभीर रूप से घायल काजल को सर टी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सिंघल ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को हत्या और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.

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