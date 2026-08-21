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एक लड़की के दो आशिक, दोनों हिस्ट्रीशीटर; नागपुर में जेल से छूटे बदमाश की दोस्तों ने चाकू मारकर कर दी हत्या

नागपुर में बीच सड़क पर दिनदहाड़े चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी. मृतक की पहचान हिस्ट्रीशीटर गौरव रगड़े के रूप में हुई है, जो कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया था.

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एक लड़की के दो आशिक, दोनों हिस्ट्रीशीटर; नागपुर में जेल से छूटे बदमाश की दोस्तों ने चाकू मारकर कर दी हत्या
नागपुर में बीच सड़क पर हिस्ट्रीशीटर गौरव रगड़े की हत्या. मृतक की फाइल फोटो.
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नागपुर:

दिनदहाड़े बीच सड़क पर हत्या, बगल से गाड़ियां गुजर रहीं, लोग गुजर रहे, लेकिन दो बदमाश एक तीसरे बदमाश को चाकू मारते रहे. दिल दहला देने वाला यह मामला महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है. जहां दो हफ्ते पहले जेल से बाहर आए  कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गौरव पंकज रगड़े की उसके ही दो दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. दिनदहाड़े बीच सड़क पर सरेराह हुई इस हत्या के पीछे की कहानी भी बेहद रंगीन है. बताया जाता है कि लव ट्रांयगल के कारण गौरव पंकज रगड़े की उसके दोस्तों ने हत्या कर दी. 

नागपुर के नरेंद्रनगर में बीच सड़क पर हत्या

दरअसल नागपुर के नरेंद्रनगर में एक लव ट्रायंगल के चलते हुए विवाद में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गौरव पंकज रगड़े की उसके ही दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों के नाम गौरव रामभाऊ राउत (27 वर्ष) और अभिषेक वासनिक हैं. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. 

हत्या, डकैती जैसे 9 आपराधिक मामलों का आरोपी था गौरव रगड़े

मृतक गौरव रगड़े एक कुख्यात अपराधी था. वह 'गमछू हत्याकांड' में मुख्य आरोपी था. अजनी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती जैसे लगभग 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. जानकारी के मुताबिक, रगड़े महज दो हफ्ते पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था.

दोनों आरोपी भी हत्या के मामलों के आरोपी

हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी राउत और वासनिक भी इससे पहले अलग-अलग हत्या के मामलों में आरोपी रह चुके हैं. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का नतीजा है, मृतक गौरव रगड़े का मुंबई की रहने वाली सपना (बदला हुआ नाम) के साथ पिछले दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

लव ट्रांयगल में हुई हत्या 

रगड़े की दोस्ती मूल रूप से कलंब यवतमाल के रहने वाले आरोपी गौरव राउत से थी. इसी दोस्ती के चलते राउत और सपना के बीच भी नजदीकियां बढ़ गईं. बाद में, राउत ने सपना के साथ मिलकर नरेंद्रनगर इलाके में एक 'क्लाउड किचन' होटल शुरू किया और उसी के पास एक किराए के मकान में रहने लगा.

राउत के साथ पार्टी कर रही है सपना, यह सुनते गुस्से में पहुंचा था रगड़े

गुरुवार दोपहर को सपना, राउत के घर गई हुई थी. वहां राउत के अन्य दोस्त भी मौजूद थे. जब गौरव रगड़े को यह भनक लगी कि सपना वहां राउत और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, तो वह गुस्से में आगबबूला होकर सीधे राउत के घर पहुंच गया. जब रगड़े वहां पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. गुस्से में आकर रगड़े ने दरवाजे पर पत्थर मारना शुरू कर दिया. इसी के बाद विवाद बढ़ गया और उसके गुंडे दोस्तों ने चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया.

नागपुर से प्रवीण मुधोलकर की रिपोर्ट

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