सट्टेबाजी ऐप केस: क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया

भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी रहे सुरेश रैना को सट्टेबाजी एप केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. सुरेश रैना को ऑनलाइन सट्टेबाजी एप 1xBET के प्रचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. वह इस एप के ब्रांड एंबेसडर हैं. रैना ईडी की पूछताछ में शामिल हो सकते हैं. रैना से दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी. दरअसल, सुरेश रैना अकेले सेलिब्रेटी नहीं हैं, जिनसे इस तरह के मामले में पूछताछ की जा रही है. उनके अलावा कई और क्रिकेटर और बॉलीवुड हस्तियां जांच के दायरे में हैं.

ईडी इस बैटिंग एप की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है. इसके कारण 13 अगस्‍त को सुरेश रैना को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है. इसके बाद मनी ईडी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज कर सकती है.

ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है ईडी

ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस एप से जुड़े हुए हैं. ईडी अधिकारी पूछताछ के दौरान यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह इस एप संबंधी मामले में कैसे जुड़े.

एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने काफी लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है.

एक दिन पहले राणा दग्गुबाती हुए थे पेश

एक दिन पहले ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राणा दग्गुबाती सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए. बेटिंग ऐप्स प्रमोशन मामले में उनसे पूछताछ की गई. ईडी पता लगा रही है कि क्या उन्होंने गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स के प्रचार में कोई भूमिका निभाई है.

राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण वह पेश नहीं हो सके थे. इसके बाद उन्होंने ईडी से नई तारीख की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया.

राणा सोमवार सुबह 10:30 बजे हैदराबाद के बशीराबाग स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे. ईडी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इन एप का प्रचार किया था. इसके लिए उन्हें पैसे मिले या नहीं और अगर मिले तो वह पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च किए गए.