पोर्शे बॉक्सस्टर से लेकर ऑडी Q7 तक... लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं Suresh Raina, जानिए उनका कार कलेक्शन और नेट वर्थ

Suresh Raina Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. 'मिस्टर आईपीएल' के नाम से मशहूर रैना ने भारत के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं.

हैप्पी बर्थडे सुरेश रैना
Happy Birthday Suresh Raina: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. 'मिस्टर आईपीएल' के नाम से मशहूर रैना ने भारत के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्हें भारत के सबसे अमीर और सफल क्रिकेटरों में गिना जाता है. हालांकि सुरेश रैना रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कमाई करोड़ों से कम नहीं है. इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी कारें और बंगला भी है. आइए जानते हैं उनकी नेट वर्थ कितनी है और उनके कार कलेक्शन में कौन-कौन सी गाड़ियां शामिल हैं. 

कितनी है सुरेश रैना की नेट वर्थ? (Suresh Raina Net Worth)

टीम इंडिया के अलावा रैना ने आईपीएल में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में खेलने से उनको फैंस का प्यार तो मिला ही साथ में उनकी संपत्ती भी बढ़ी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आईपीएल के आखिरी सीजन तक सुरेश रैना ने आईपीएल से 110 करीब करोड़ रुपए की कमाई की थी. वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 210-215 करोड़ रुपये के आसपास है.

कैसे कमाई करते हैं सुरेश रैना? (Suresh Raina Income Source) 

संन्यास के बाद सुरेश रैना कमेंट्री (commentary), डोमेस्टिक और विदेशी टी20 लीग्स, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन (Social Media Promotion) से कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी सालाना कमाई 7 से 10 करोड़ रुपये के बीच है. 

सुरेश रैना का कार कलेक्शन (Suresh Raina Car Collection)

सुरेश रैना को लग्जरी गाड़ियां भी बहुत ज्यादा ज्यादा पसंद हैं. उनके कार कलेक्शन में दो-सीटर पोर्शे बॉक्सस्टर(Porsche Boxster), महिंद्रा थार (Mahindra Thar), ऑडी Q7 (Audi Q7), फोर्ड मस्टैंग (Ford Mustang), मैजेंटा शेड वाली मिनी कूपर (Mini Cooper), रेंज रोवर (Range Rover), किया कार्निवल (Kia Carnival) और मर्सिडीज-बेंज GLE 350D जैसी कई शानदार महंगी गाड़ियां शामिल हैं. घर की बात करें तो रैना गाजियाबाद के राजनगर में आलीशान बंगले के मालिक हैं जिसकी कीमक करीब 18 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है. फैंस मैदान के बाहर उनकी पहचान हाई-प्रोफाइल पब्लिक फिगर के रूप में भी करते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
 

Suresh Raina, Suresh Raina Car Collection, Suresh Raina Net Worth
