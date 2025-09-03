पकड़ा गया पुष्पा गैंग, कोरियर से भेज रहे थे चंदन की लकड़ी, हरियाणा आ रही थी खेप

लाल चंदन की अवैध तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे ही एक गैंग का अब बेंगलुरु में भंडाफोड़ हुआ है. तस्कर अवैध तस्करी का कोई न कोई नया हथकंडा अपना ही लेते हैं. लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी (Red Sandalwood Smuggler) को फिल्म पुष्पा में भी बखूबी दिखाया गया था. पुष्पा स्टाइल में तस्करी के भी कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं. ताजा मामले में तस्कर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से अवैध रूप से लाल चंदन की लकड़ी हरियाणा में भिजवाने की तैयारी में थे. खास बात यह है कि लाल चंदन की तस्करी कूरियर के जरिए की जा रही थी.

कूरियर से लाल चंदन तस्करी की थी तैयारी

चंदन तस्कर गिरोह लाल चंदन की लकड़ियों को एक कूरियर कंपनी के ज़रिए पहुंचाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन पुलिस ने इन लोगों को समय रहते ही धर दबोचा. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान एजाज शरीफ (47), पयाज शरीफ (47) और सादिक खान (34) के रूप में हुई है.पुलिस ने डीएसपी मल्लेश और इंस्पेक्टर गोविंद के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान तस्करों को धर दबोचा.

लाल चंदन तस्करी का ये था प्लान

तस्कर गैंग के सदस्य लाल चंदन की लकड़ियों को प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके, उन्हें टेप से सील करके डिलीवरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए भेजने की तैयारी कर रहे थे. लाल चंदन की यह खेप हरियाणा में एक व्यक्ति को पार्सल की जानी थी. लेकिन पुलिस ने उनके प्लान को पहले ही फ्लोप कर दिया. पुलिस ने उनके पास से 25 लाख से ज़्यादा कीमत की लाल चंदन की कुल 102 लकड़ियां जब्त की हैं, जिनका वजन 1,093 किलो है. यह घटना बेंगलुरु ग्रामीण ज़िले के होसकोटे पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है.