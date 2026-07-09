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बेंगलुरु के रेजिडेंशियल स्कूल में 6वीं के छात्र की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने पीटी शिक्षक पर लगाया हत्या का आरोप

बेंगलुरु के रेजिडेंशियल स्कूल में 6वीं के छात्र गुरुकिरण की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने पीटी शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया है. मामले में शिक्षक, स्कूल मालिक और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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बेंगलुरु के रेजिडेंशियल स्कूल में 6वीं के छात्र की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने पीटी शिक्षक पर लगाया हत्या का आरोप
बेंगलुरु के रेजिडेंशियल स्कूल में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों का प्रदर्शन

Bengaluru Sterling Residential School Death Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कडायरप्पनहल्ली स्थित स्टर्लिंग इंग्लिश रेजिडेंशियल स्कूल में 6वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. 12 वर्षीय गुरुकिरण की बुधवार को स्कूल परिसर में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल के पीटी शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का दावा है कि छात्र की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि कथित मारपीट का नतीजा है. घटना के बाद स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और संबंधित शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. मामले में हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस मौत की असल वजह की जांच कर रही है.

सुबह की एक्सरसाइज के दौरान बिगड़ी तबीयत

स्कूल की ओर से सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार 12 वर्षीय गुरुकिरण सुबह की शारीरिक गतिविधियों और दौड़ में हिस्सा ले रहा था. इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि इस घटना के बाद छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रशासन की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पिता का आरोप- स्टील की रॉड से पीटा गया बेटा

मृतक छात्र के पिता राघवेंद्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीटी शिक्षक नारायण ने उनके बेटे के सिर पर स्टील की रॉड से हमला किया था. राघवेंद्र का दावा है कि शिक्षक सुबह हॉस्टल के छात्रों को जगाने के दौरान गुरुकिरण के साथ मारपीट कर रहा था. बाद में सहपाठियों से बातचीत में भी उन्हें कथित रूप से यही जानकारी मिली. परिवार का आरोप है कि मारपीट के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई.

सहपाठियों ने भी लगाए मारपीट के आरोप

सूत्रों के अनुसार गुरुकिरण के कई सहपाठियों ने दावा किया कि संबंधित पीटी शिक्षक अक्सर मामूली बातों पर छात्रों को डंडे या छड़ी से मारता था. कुछ छात्रों ने कहा कि घटना वाले दिन भी छात्र के साथ सख्ती और मारपीट की गई थी. हालांकि पुलिस अभी इन बयानों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही है.

मां बोलीं- बेटा पूरी तरह स्वस्थ था

गुरुकिरण की मां यशस्विनी ने कहा कि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ था और उसे किसी प्रकार की हृदय संबंधी या अन्य गंभीर बीमारी नहीं थी. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही बेटे ने फोन कर नए स्कूल यूनिफॉर्म और जूतों की मांग की थी. गुरुकिरण पिछले साल स्कूल में दाखिल हुआ था और नए शैक्षणिक सत्र में करीब एक महीने पहले ही लौटा था.

स्कूल के बाहर प्रदर्शन, बढ़ा तनाव

घटना के बाद छात्र के परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

शिक्षक समेत तीन पक्षों पर मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले में नारायण (पीटी शिक्षक), स्टर्लिंग इंग्लिश रेजिडेंशियल स्कूल का मालिक और स्कूल परिषद के प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि बागलुर पुलिस स्टेशन में हत्या से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है.

CCTV कैमरे खराब होने पर भी उठे सवाल

परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल परिसर के CCTV कैमरे जानबूझकर खराब रखे गए थे ताकि घटना का फुटेज उपलब्ध न हो सके. हालांकि इस आरोप पर स्कूल प्रशासन ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है. स्कूल की प्रिंसिपल ने मीडिया से कहा कि पूरी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी.

स्कूल बंद, हॉस्टल के छात्रों को भेजा गया घर

घटना के बाद स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. हॉस्टल में रह रहे सभी छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है. वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit) के अधिकारी भी स्कूल पहुंचकर घटना से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस का कहना है कि पीटी शिक्षक नारायण से पूछताछ की जा रही है. अभी तक किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. अधिकारियों के अनुसार छात्र की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

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