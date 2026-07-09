धान रोपाई कर लौट रहे बिहार के 3 मजदूरों को स्कॉर्पियो ने कुचला, मौके पर मौत; ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा

Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. खेतों में धान रोपाई का काम खत्म कर पैदल घर लौट रहे बिहार के तीन प्रवासी मजदूरों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया. हादसा इतना भीषण था कि तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

काम खत्म कर पैदल लौट रहे थे मजदूर

जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर बिहार के अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित जमुआ गांव के निवासी थे. वे ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के नीमका गांव में धान रोपाई का काम करने आए थे. बुधवार देर रात काम समाप्त होने के बाद तीनों पैदल अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान जेवर-खुर्जा मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी.

हादसा इतना भीषण कि मौके पर ही चली गई जान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर लगते ही तीनों मजदूर सड़क पर दूर तक जा गिरे. हादसा इतना गंभीर था कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सड़क पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. घटना की सूचना पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को दी गई.

तीनों मृतकों की हुई पहचान

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान बिहार के अररिया जिले के जमुआ गांव निवासी करण, विश्वजीत और मिथुन के रूप में हुई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को जेवर स्थित कैलाश अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और पंचनामा भरने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को भी दे दी गई है. घटना की खबर मिलने के बाद बिहार स्थित उनके गांवों में शोक का माहौल है.

फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी चालक की जल्द पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

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