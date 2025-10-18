बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला हत्‍या का एक मामला सामने आया है. पति ने पहले पत्‍नी का गला घोंटकर हत्‍या कर दी, फिर अपना जुर्म छिपाने के लिए शव को बिली झटके देने का नाटक किया, ताकि हत्‍या का शक उसके ऊपर न आए. लेकिन बेटी के बयान से पुलिस इस हत्‍या के मामले को सुलझाने में कामयाब हो पाई. मामला बेंगलुरु के हेब्बागोडी का है, जहां पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

बाथरूम में मृत पाई गई थी महिला

हुविना हदगली निवासी 32 वर्षीय आरोपी को सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक महिला से प्‍यार हो गया. इसके बाद उन्‍होंने मिलना-जुलना शुरू किया और नौ महीने के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली थी. ये महिला की दूसरी शादी थी और पहली शादी से उसकी 15 साल की बेटी भी है. ये महिला 15 अक्टूबर की शाम को मारगोंडानहल्ली मेन रोड स्थित अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाई गई.

दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए...

पति ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए एक कहानी बनाई. पति ने परिवार के सदस्यों को बताया कि उसकी मौत वॉटर हीटर से बिजली का झटका लगने से हुई है. हालांकि, पुलिस को तब शक हुआ, जब पीड़िता की बेटी ने बताया कि पिछले दिन दोनों में झगड़ा हुआ था और जब वह घर लौटी तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था. पुलिस को यहीं शक हो गया कि अगर कोई नहाने जाएगा, तो बाहर से दरवाजा कैसे बंद हो सकता है. यानि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद किया है. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करनी शुरू की और उसके हाथ सबूत लगते चले गए.

पति ने कबूल कर लिया अपना जुर्म

पीड़िता की बहन की शिकायत के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज किया और 16 अक्टूबर को होसुर मेन रोड के पास से आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान, उसने अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में गुस्से में आकर गला घोंटकर हत्या करने और घटना को दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल की. उसे 17 अक्टूबर को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.