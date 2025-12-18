इंस्टाग्राम पर दोस्ती पड़ी भारी! लड़कियों से ऑनलाइन दोस्ती और बात करने पर युवक पर जानलेवा हमला! हालत गंभीर

शिरडी शहर में दिनदहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. ये पूरा विवाद इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती और लड़कियों के साथ घूमने को लेकर शुरू हुआ. घायल युवक की पहचान नीरज चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नीरज और आरोपियों की पहचान संगमनेर की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली तीन नाबालिग लड़कियों से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी

आज दोपहर ये तीनों लड़कियां कॉलेज से सीधे शिरडी पहुंचीं. जब नीरज चौधरी उन लड़कियों के साथ दिखा, तभी बाइक पर आए तीन युवकों ने उन्हें रोका और नीरज पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए! ये वारदात शिरडी के एयरपोर्ट रोड स्थित फायर ब्रिगेड सेंटर चौक पर हुई. हमले के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. घायल नीरज को साईं संस्थान के सुपर स्पेशालिटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए नाशिक रेफर कर दिया गया है.

लड़कियां संगमनेर की है और लड़के शिर्डी के. जानकारी के अनुसार इनके बीच इंस्टाग्राम पर बना कनेक्शन हमले की वजह रहा. हमले को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों की पहचान रोहित कोलेगे, सुमित गुंजाल और एक अन्य युवक के रूप में की है. पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं.

पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से तीनों नाबालिग लड़कियों को पुलिस स्टेशन लाया है और उनके माता-पिता को सूचित कर दिया गया है. परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने शिरडी में बढ़ती गुंडागर्दी और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें-:प्रभास की हीरोइन निधि अग्रवाल भीड़ में घिरीं! कार रोककर फैंस का हंगामा, इवेंट का वीडियो वायरल