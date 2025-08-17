विज्ञापन
विशेष लिंक

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर ब्लैकमेल... गुवाहाटी की नाबालिग से यौन शोषण, आरोपी को MP से किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक 2024 में, युवक फिर से लड़की से मिलने गुवाहाटी आया, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया. पुलिस ने कहा कि इसके बाद आरोपी ने यौन हमले के वीडियो साझा करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना शुरू कर दिया.

Read Time: 2 mins
Share
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर ब्लैकमेल... गुवाहाटी की नाबालिग से यौन शोषण, आरोपी को MP से किया गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • असम CID ने MP से 26 वर्षीय व्यक्ति को गुवाहाटी की लड़की से यौन हमला और ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया
  • आरोपी ने 2021 में इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती की और मार्च 2022 में मिलने के दौरान कथित यौन उत्पीड़न किया था
  • युवक ने वीडियो कॉल पर धमकी देकर लड़की को ब्लैकमेल किया और यौन उत्पीड़न की तस्वीरें साझा करने की धमकी दी थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुवाहाटी:

गुवाहाटी की एक लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद उसपर कथित रूप से यौन हमला करने तथा उसे ब्लैकमेल करने को लेकर 26 वर्षीय एक व्यक्ति को असम सीआईडी ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार आरोपी देवास का निवासी है तथा उसकी लड़की से 2021 में इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी और दोनों दोस्त बन गए थे. वह मार्च 2022 में लड़की से मिलने गुवाहाटी आया और इस दौरान उसने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया.

पुलिस का कहना है कि बाद में युवक यह धमकी देते हुए उसे वीडियो कॉल पर आने के लिए ब्लैकमेल करने लगा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह ‘यौन उत्पीड़न' की तस्वीरें और वीडियो उसके दोस्तों और माता-पिता के साथ साझा कर देगा.

पुलिस के मुताबिक 2024 में, युवक फिर से लड़की से मिलने गुवाहाटी आया, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया. पुलिस ने कहा कि इसके बाद आरोपी ने यौन हमले के वीडियो साझा करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना शुरू कर दिया.

पुलिस के अनुसार लड़की के पिता ने छह अगस्त को शिकायत दर्ज करायी जिसके आधार पर, सीआईडी के साइबर थाने में यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि अपराध के वक्त वह नाबालिग थी.

पुलिस का कहना है कि सीआईडी की एक टीम ने देवास जाकर 13 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद, आरोपी ने खुद को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करके अपनी उम्र गलत बताने की कोशिश की लेकिन सीआईडी टीम उसके स्कूल गई और उसका आयु प्रमाण पत्र हासिल किया, जिसके अनुसार उसकी उम्र 26 साल है. पुलिस ने बताया कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर गुवाहाटी लाया जा रहा है और विशेष पॉक्सो अदालत में पेश किया जाएगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Guwahati Girl Sexual Assault, Instagram Friendship Crime, MP Man Arrested, Assam CID Case, POCSO Act Violation, Cyber Blackmail Guwahati
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com