विज्ञापन
विशेष लिंक

तुम्हारा रेप कर दूंगा... शॉर्ट स्कर्ट पहने लड़की से बोला ऑटो ड्राइवर, भरी सड़क ब्वॉयफ्रेंड के सामने दी धमकी

महिला ने दावा किया कि ड्राइवर ने उसके बॉयफ्रेंड से कहा, "अगर वह इस तरह की चीजें पहनेगी, तो लोग उसका बलात्कार करेंगे. मैं उसका बलात्कार करूंगा."

Read Time: 2 mins
Share
तुम्हारा रेप कर दूंगा... शॉर्ट स्कर्ट पहने लड़की से बोला ऑटो ड्राइवर, भरी सड़क ब्वॉयफ्रेंड के सामने दी धमकी
ड्राइवर ने बीच सड़क पर महिला और उसके प्रेमी से काफी बहस भी की और बाद में रेप की धमकी दी.
इंदिरानगर:

महिलाओं के पहनावे को लेकर लोगों की सोच अब भी कितनी गंदी है, इसका एक हैरान करने वाला मामला साइबर सिटी बेंगलुरु से सामने आया है. बेंगलुरु की एक रेडिट यूजर ने आरोप लगाया है कि एक ऑटो ड्राइवर ने उसके पहनावे को लेकर रेप करने की धमकी दी. हैरान करने वाला यह मामला बेंगलुरु के इंदिरानगर से सामने आया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर महिला के किए गए पोस्ट के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3 बजे की है. महिला ने इस घटना की जानकारी देते हुए लिखा कि सड़क पर एक ड्राइवर उसपर और उसके बॉयफ्रेंड पर चिल्लाया, फिर उनके पास आया और छोटी स्कर्ट पहनने के लिए उसे गालियां देने लगा.

महिला ने आगे लिखा कि ऑटो ड्राइवर ने उसके ड्रेस पर तंज करते हुए कहा कि ये यह बहुत ज़्यादा छोटी है. महिला ने दावा किया कि ड्राइवर ने उसके बॉयफ्रेंड से कहा, "अगर वह इस तरह की चीजें पहनेगी, तो लोग उसका बलात्कार करेंगे. मैं उसका बलात्कार करूंगा."

वो एक बूढ़ा आदमी था...

कथित तौर पर उसके बॉयफ्रेंड ने ड्राइवर से बहस की, जिसके बाद वह गाड़ी चलाकर चला गया. महिला ने कहा कि वह ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले सकी और न ही घटना का वीडियो बना सकी. लेकिन उसने ड्राइवर का हुलिया बताते हुए लिखा कि वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल सफेद थे. उसने अन्य महिलाओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी. महिला ने लिखा, "मुझे चिंता है कि वह उन अन्य महिलाओं के साथ क्या कर सकता है जो अकेले यात्रा करती हैं." 

Latest and Breaking News on NDTV

महिला ने लिखा कि, मुझे नहीं लगता की मेरी स्कर्ट ज्यादा छोटी थी. मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ था. इसलिए मेरे को डर नहीं लगा. रेडिट यूजर की पहचान अभी नहीं हो सकी है. लेकिन ये मामला काफी हैरान करने वाला है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru Crime News, Crime News, Auto Driver Threatens Girl, Bengaluru
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com