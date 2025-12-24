अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी का घोंटा गला, भटकाने के लिए शव पानी की टंकी में डाला

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत की जांच में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं. जांच में पता चला है कि महिला को अपने पति के अवैध संबंधों की जानकारी हो चुकी थी. वह इन संबंधों का विरोध कर रही थी. इसी वजह से पति ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए पति ने शव को पानी की टंकी में फेंक दिया था. इस हत्याकांड का पर्दाफाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस का क्या कहना है

जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दूहन ने बताया कि यह घटना नौ दिसंबर की है. उन्होंने बताया कि शुरू में महिला की मौत को डूबने से हुई बताया गया था,लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि महिला की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पति के किसी अन्य युवती के साथ अवैध संबंध थे. यह संबंध महिला और आरोपी के बीच लगातार विवाद का कारण बन रहा था. घटना वाले दिन हुए झगड़े में आरोपी ने पहले मारपीट की और फिर गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद पति ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को पानी की टंकी में डाल दिया था.उन्होंने बताया था कि मृतका के परिजनों की शिकायत पर रायसिंहनगर थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल के सुपरविजन में जुटाए गए तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

