10 साल की बच्ची से बलात्कार कर की हत्या: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

Child Rape and Murder Odisha: ओडिशा के भद्रक जिले के चंदबाली थाना क्षेत्र में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके को हिला दिया है. बलात्कार और हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़कें जाम कर दीं और न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी को जगतसिंहपुर से हिरासत में लिया है. आरोपी को आगे की जांच के लिए चंदबाली लाया गया है. पुलिस ने घटनास्थल पर वैज्ञानिक टीम और खोजी कुत्तों को भी तैनात किया है ताकि सबूत जुटाए जा सकें.

इलाके में तनाव और प्रदर्शन

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. आक्रोशित लोगों ने हाटापड़ी, मधुबाबू चौक और बस स्टैंड पर सड़कें जाम कर दीं. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध जताया और न्याय की मांग की. इतना ही नहीं, भीड़ ने उस पंचायत कार्यालय में भी घुसपैठ की, जहां से बच्ची का शव बरामद हुआ था.

कैसे हुआ खुलासा?

जानकारी के मुताबिक, बच्ची ने घर से यह कहकर निकली थी कि वह स्कूल जा रही है. जब वह देर तक वापस नहीं लौटी, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान चंदबाली थाना क्षेत्र के घने जंगल से उसका शव बरामद हुआ. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.

