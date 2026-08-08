सड़ी-गली सब्जियां, एक्सपायर्ड दूध... बेंगलुरु के 5-स्टार होटलों में छापेमारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे

एक्सपायर हो चुका दूध, सड़ा हुआ मांस, सब्ज़ियों पर फफूंद... ये सब किसी खराब सड़क किनारे बने ढाबे पर नहीं, बल्कि बेंगलुरु के सबसे आलीशान होटलों और रिसॉर्ट्स में देखा गया, जिनमें कई 5 स्टार होटल शामिल हैं. शहर के कुछ सबसे मशहूर लग्जरी होटलों की बड़े पैमाने पर की गई जांच में फूड सिक्योरिटी से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कानूनी कार्रवाई शुरू की. इस जांच अभियान में शहर के प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी संस्थानों को निशाना बनाया गया. अधिकारियों का कहना है कि इस कवायद का मकसद यह पक्का करना था कि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित होटल भी खाद्य सुरक्षा नियमों और साफ-सफाई के मानकों का पालन करें.

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने कहा कि इन छापों का मकसद यह पक्का करना था कि बड़े होटल भी खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें.

विभाग ने बेंगलुरु अर्बन जिले में 26 थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों की जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की 30 टीमें तैनात कीं. इन जांचों में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के सभी जोन शामिल थे और इनमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और उसके तहत बने नियमों के पालन पर फोकस किया गया.

गंदा स्टोरेज एरिया, सब्जियों पर फफूंद...

अधिकारियों ने लैब में जांच के लिए अलग-अलग जगहों से खाने-पीने की चीजों के 35 सैंपल लिए. इन सैंपल में चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, दूध, मसाले, चाय पाउडर, पनीर, टोमैटो सॉस, नींबू का रस और खाने की दूसरी चीजें शामिल थीं. अधिकारियों ने बताया कि सैंपल को डिटेल में जांच के लिए लैब भेजा गया है और आगे की कार्रवाई नतीजों के आधार पर की जाएगी.

कई होटलों में की गई जांच में कई तरह के नियमों के उल्लंघन का पता चला. अधिकारियों ने बताया कि वहां किचन और स्टोरेज एरिया साफ-सुथरे नहीं थे, खाने-पीने की चीजें एक्सपायर्ड थीं, सब्जियों पर फफूंद लगी थी, खाना रखने और संभालने के तरीके सही नहीं थे, गलत लेबल वाले फूड प्रोडक्ट मिले, FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के लेबलिंग नियमों का पालन नहीं किया गया था और शाकाहारी व मांसाहारी खाने की चीजों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था नहीं थी.

जांच के बाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए. अधिकारियों ने कहा कि जिन जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया है, वहां उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.

विभाग ने बड़ी मात्रा में ऐसा खाद्य पदार्थ भी जब्त करके नष्ट कर दिया, जिसके बारे में कहा गया कि वह एक्सपायर हो चुका था या खाने के लिए सुरक्षित नहीं था.

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एक बड़े होटल में अधिकारियों ने 105 किलोग्राम एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त करके नष्ट कर दी. इस स्टॉक में 50 किलोग्राम चिकन, 25 किलोग्राम मीट, 23 किलोग्राम मछली और 7 किलोग्राम सब्जियां शामिल थीं. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें और कानून के तहत निर्धारित मानकों को बनाए रखें. विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

होटल ने दी सफाई

इनमें से एक होटल ने संबंधित खबरों पर अपना पक्ष रखा है. एक 5-स्टार होटल ने बयान जारी करते हुए कहा, 'हमारे लिए फूड सिक्योरिटी और साफ-सफाई सबसे जरूरी पहलू हैं. हाल ही में हुई जांच में बेंगलुरु के हमारे किसी भी होटल में कोई भी सड़ी-गली सब्जी, फल, मीट या मछली के प्रोडक्ट नहीं पाए गए और न ही लैब में जांच के लिए कोई फूड सैंपल लिए गए. होटल ने अपने बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में सड़े-गले खाने के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वे झूठी हैं. हम अपने सभी होटलों में क्वालिटी, सिक्योरिटी और साफ-सफाई के लिए हाई स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं.

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