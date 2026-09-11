धीरेंद्र शास्त्री के मांसाहार बयान पर गरमाई बंगाल की सियासत, बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग

कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रकाश जोशी ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की एक टिप्पणी का विरोध करने पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें (अधिकारी को) अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह शास्त्री की इस बात का समर्थन करते हैं कि राज्य के लोग ‘‘पाखंडी'' हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं पर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ पार्टी हर स्तर पर विरोध दर्ज कराएगी.

जोशी ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया, वह उचित नहीं है...आप पश्चिम बंगाल के लोगों को पाखंडी कैसे कह सकते हैं.''

उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर के बयान के विरोध को लेकर कांग्रेस के चार नेताओं पर मामला दर्ज करा दिया गया और एक नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया.

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री के बयान का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या आप इस बयान से सहमत हैं कि प्रदेश के लोग पाखंडी हैं? मुख्यमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें.''

‘बागेश्वर बाबा' के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री ने पिछले दिनों बंगाल के लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहार छोड़ने की अपील की थी और धार्मिक मौकों पर मांस खाने वालों को पाखंडी बताया था. उनके बयान से बंगाल में विवाद पैदा हो गया.

कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध जताया था. इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि हाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान शास्त्री के पुतले जलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं और समाज के लिए तय नियमों के बीच अंतर बताते हुए शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन के खिलाफ सिर्फ अपनी राय जाहिर की थी और इसे किसी पर थोपा नहीं था.



वैसे इस विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को एक खास बंगाली अंदाज में जवाब देते हुए यहां कालीघाट काली मंदिर में भोग के तौर पर मछली खाई.मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं और समाज के लिए तय नियमों के बीच अंतर बताते हुए कहा कि शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन के खिलाफ सिर्फ अपनी राय जाहिर की थी और इसे किसी पर थोपा नहीं था.

कौशिकी अमावस्या के मौके पर मुख्यमंत्री शाम को मंदिर पहुंचे और मां काली की पूजा-अर्चना की. इसके बाद वह मंदिर परिसर में फर्श पर बैठे और मछली का मूरा, तली हुई मछली और बसंती पुलाव वाला भोग ग्रहण किया. इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं.

बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है को अपनी निजी राय व्यक्त करने का हक है और लोग इसे मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं.

शास्त्री की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एक संत ने अपनी राय व्यक्त की है. जो लोग इसे मानना ​​चाहते हैं, वे मानेंगे. जो नहीं मानना ​​चाहते, वे नहीं मानेंगे.''

पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख काली मंदिरों में से एक में मुख्यमंत्री के खान-पान की पसंद राजनीतिक रूप से मायने रखती है. यह सब उस विवाद के बीच हुआ, जिसमें शास्त्री ने बंगाली लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान मछली और मांस न पकाने या न खाने की अपील की थी और इस अपील को नजरअंदाज करने वालों को ‘‘पाखंडी'' कहा था.

शुभेंदु ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं एक सनातनी हिंदू हूं. महाअष्टमी पर जब मैं मां दुर्गा की पूजा करता हूं, तो सात्विक भोजन करता हूं. कार्तिक महीने में भी मैं सात्विक भोजन ही करता हूं. साथ ही, मैं मां काली को बलि चढ़ाये जाने वाले बकरे का मांस भी खाता हूं.''

उन्होंने कहा, ‘‘आज मंदिर में जो भोग चढ़ाया गया था, उसमें मछली का मूरा, तली हुई मछली और बसंती पुलाव शामिल था. मैंने वही खाया.''

कालीघाट में देवी काली को मछली और मांस का भोग लगाया जाता है. यह एक ऐसी धार्मिक परंपरा को दर्शाता है जिसमें मांसाहारी भोजन भोग का हिस्सा होता है.

इस घटना ने मुख्यमंत्री अधिकारी को बंगाल की मिश्रित धार्मिक और खान-पान की परंपराओं से खुद को जोड़ने का मौका दिया. साथ ही, उन्होंने अपनी निजी धार्मिक मान्यताओं और राज्य की व्यापक सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक स्पष्ट अंतर भी बताया.

इससे पहले दिन में, विधानसभा के एक विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया तजाए जिन्होंने आठ सितंबर को कोलकाता के भवानीपुर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शास्त्री की तस्वीरें जलाई थीं.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हाल ही में एक संत हमारे राज्य में आए थे और उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवाद, एकजुट राष्ट्र और इस देश की परंपरा और संस्कृति के आदर्शों के बारे में अपने तरीके से बात की थी. जो लोग उन्हें अपनाना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने किसी पर कुछ भी थोपा नहीं. लेकिन मैंने कुछ लोगों को भवानीपुर थाने के सामने उनकी तस्वीरें जलाते हुए देखा.'' उन्होंने कहा, ‘‘हम इस राज्य में ऐसी गतिविधियों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे. यहां तुष्टीकरण की राजनीति बहुत हो चुकी है.''

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शास्त्री की अपील को पूर्व में खारिज करते हुए कहा था कि बाहर से आने वाला कोई भी धर्म गुरू यह तय नहीं कर सकता कि बंगालियों को क्या खाना चाहिए या क्या पहनना चाहिए.

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आशुतोष चटर्जी, जिन्होंने भवानीपुर थाने के सामने प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, ने कहा, ‘‘एक गर्वित बंगाली के तौर पर, मैं इसे सम्मान के प्रतीक के रूप में देखता हूं.''

चटर्जी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री उन लोगों को अपना दोस्त मानते हैं जो बंगालियों और उनके खान-पान का अपमान करते हैं. लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह उन बंगालियों के बारे में क्या सोचते हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता में पहुंचाया.''