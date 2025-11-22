महिला को घर की छत से नीच फेंका, हालत गंभीर, बीजेपी का आरोप- टीएमसी के गुंडों ने...

पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना से एक दिल दहलादेने वाला मामला सामने आया है. एक मंजिला कमान की छत से एक महिला को नीचे क दिया गया. महिला चीखती रही लेकिन फेंकने वाले ने उसकी एक न सुनी. बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे ने महिला को घर की छत से धकका दिया है, साथ ही उसने दावा किया है कि पीड़त महिला बीजेपी कार्यकर्ता है.

महिला को घर की छत से नीचे फेंका

पुलिस ने शनिवार को बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले में महिला को कथित तौर पर पीटकर निर्माणाधीन एक मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया गया. शुक्रवार को रायदिघी इलाके में हुई इस घटना से बीजेपी-टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ गया है. बीजेपी का दावा है कि महिला उसकी कार्यकर्ता थी और उसे टीएमसी के एक गुंडे ने घर की छत से धक्का दे दिया. बता दें कि मुख्य आरोपी तन्मय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है,लेकिन अन्य आरोपी अब तक फरार हैं.

TMC नेता पर लगा महिला को धक्का देने का आरोप

इस घटना को लेकर बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेआल ने पीड़ित महिला के घर पहचीं और अन्य दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. बता दें कि महिला को धक्का देने का आरोप टीएमसी नेता पर लगा है. बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है. दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर के तेंतुलबेरिया में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. महिला फिलहाल कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत काफी गंभीर है.