बरेली में मौलाना तौकीर रजा का खास डॉक्टर नफीस खान गिरफ्तार, 15 साल पहले भी कराया था दंगा

बरेली उपद्रव मामले में यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. बरेली पुलिस उपद्रवियों (Bareilly Violnce) पर लगातार शिकंजा कस रही है. अब मौलाना तौकीर के एक और करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम डॉ. नफीस खान है. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. अब नफीस खान के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बता दें कि नफीस खान 2010 में हुए बरेली दंगे का भी आरोपी है.

चार दिन से फरार मौलान का करीबी गिरफ्तार

नफीस का पुलिस का हाथ काटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उस मामले में भी किला थाने में मामला दर्ज किया गया था. बता दें कि बरेली में हुए बवाल के बाद डॉ. नफीस पिछले चार दिनों से फ़रार था. लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसको गिरफ्तार कर लिया गया है. बरेली पुलिस मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी. इस बीच एक टीम डॉ. नफीस के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बिजली काटने पहुंची है.

फरहत की बेटियों ने सीएम योगी से लगाई गुहार

मौलाना तौकीर रजा शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत और उसके बेटे को भी पुलिस जेल भेज चुकी है. मंगलवार को फरहत की दोनों बेटियां बरेली के डीएम से मिलने पहुंची. उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. घर की लाइट काट दी गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके घर में बुलडोजर नहीं चलाया जाए. उनका कोई कुसूर नहीं है.

'हमारे घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए'

फरहत की बेटियों ने कहा कि उनके पिता मौलाना तौकीर रजा की पार्टी से जुड़े हुए थे. लेकिन बाद में इससे अलग हो गए थे. मौलाना तौकीर रजा दरगाह आला हजरत खानदान से हैं इसलिए उनको उन्होंने अपने घर में बैठा लिया था. पुलिस जब उनके घर पहुंची तब उन्हें पता चला कि यह मामला दर्ज हो चुका है. उनके घरवालों को भी आरोपी बना दिया गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए.