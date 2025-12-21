बलिया में हत्या मामले के चार आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, एक फरार आरोपी भी दबोचा गया

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रोडवेज कर्मी के बेटे की हालिया हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई शनिवार देर रात उभांव थाना क्षेत्र में की गई.
अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला के अनुसार, शनिवार रात करीब पौने तीन बजे सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बनाकर इकट्ठा हुए हैं. सूचना के बाद उभांव पुलिस की टीम चैनपुर के पास पहुंची, जहां दो चारपहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली.
पुलिस को देखते ही फायरिंग
ASP शुक्ला ने बताया कि पुलिस को देखकर एक अपराधी ने शोर मचाया, 'पुलिस आ गई है.' इसके बाद पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी.
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपी पैरों में गोली लगने से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया.
यह भी पढ़ें- सहारनपुर में मुठभेड़: ₹1 लाख का इनामी सिराज अहमद एनकाउंटर में ढेर, STF की कार्रवाई में भारी हथियार बरामद
गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान
- नीतीश यादव
- आशीष यादव
- दिलीप यादव
- राहुल वर्मा
इसके अलावा मऊ जिले के डुमरी गांव के आनंद कुमार वर्मा को पुलिस ने घेराबंदी कर बाद में पकड़ लिया.
13 दिसंबर की हत्या में शामिल थे आरोपी
पूछताछ में सामने आया कि ये सभी आरोपी 13 दिसंबर को उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा रोड कस्बे में रोडवेज कर्मी के बेटे आयुष यादव (25) की गोली मारकर हत्या की वारदात में शामिल थे.
पुलिस अब तक इस मामले में छह लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी. ASP शुक्ला ने बताया कि एक अन्य आरोपी राबिन सिंह ने शनिवार को मऊ शहर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया. इस तरह इस हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं