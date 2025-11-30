विज्ञापन
'ममता दीदी, राम नाम जपें वरना...', बाबरी मस्जिद बयान पर बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी पर बोला तीखा हमला

"ममता दीदी, राम नाम जपें वरना महाराष्ट्र आकर यहां की सरकारों की हालत देखें..." भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. ऐसा इसलिए क्योंकि ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने बयान में कहा था, "6 दिसंबर को हम बाबरी की नींव रखेंगे." नवनीत राणा ने इस बयान को लेकर कई बड़ी बातें कहीं हैं.

'बाबर के वंशज इस देश में कभी पैदा नहीं होंगे'

तृणमूल कांग्रेस विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि, "बाबर और उसके वंशज इस देश में कभी पैदा नहीं होंगे." नवनीत ने सीधे तौर पर ममता को सलाह देते हुए कहा, "ममता दीदी को राम नाम का जाप शुरू कर देना चाहिए. वरना महाराष्ट्र आकर यहां की सरकारों की हालत देखें." यह इशारा साफ तौर पर महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उथल-पुथल की ओर था.

टिकट और राजनीति पर साफ ऐलान

नवनीत राणा ने यह भी कहा है. आप कहती हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिए..हमने कब कहा कि  हमारे लोगों को टिकट दिए, कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी जिनमें कांग्रेस का खून है, BJP उन्हीं को टिकट देगी जो राम के भक्त हैं.

कहां से उठा विवाद

दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की एक नई मस्जिद की आधारशिला रखेंगे. इस मस्जिद बनने में तीन साल लगेंगे. इस बयान के बाद से ही विवाद बढ़ गया. इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी आमने-सामने आ चुके हैं. 

