सिद्धारमैया ने ट्रैफिक के लिए विप्रो की सड़क मांगी थी उधार, अजीम प्रेमजी ने किया इनकार

नामी आईटी कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें शहर के ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए कैंपस की जमीन देने का आग्रह किया गया था.

सिद्धारमैया सरकार ने कहा था कि आउटर रिंग रोड (ORR) के लिए उसे विप्रो के कैंपस की जमीन चाहिए. हालांकि प्रेमजी ने सीएम सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कहा कि वह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की चिंता करने के लिए राज्य सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा करने के लिए कोई एक समाधान नहीं हो सकता है.

खबर अपडेट की जा रही है.